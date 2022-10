Spletna dražba ZD Ormož: Oškodovanje javnih sredstev ali predvolilni boj?

Na družbenem omrežju je Lista GPS (Gradimo prihodnost skupaj), skupina kritično razmišljujočih občanov občine Ormož, kot se imenujejo, objavila informacijo, da je ZD Ormož na javni spletni dražbi oktobra lani kupil vilo, ki stoji neposredno ob ZD, in jo občutno preplačal. Kot so zapisali, je ZD kar 92-krat dražil sam proti sebi in tako izhodiščno ceno 261.100 evrov dvignil na kar 447.200 evrov, direktorico ZD Ormož pa so obtožili oškodovanja javnih sredstev.

Zupanič Domajnkova je pojasnila, da so cene nepremičnine od leta 2017, ko so naredili cenitev (takrat so nepremičnino ocenili na 373.000 evrov) letno, rasle po približno 18 do 22 odstotkov. V času nakupa je tako realna tržna vrednost nepremičnine znašala okrog 750.000 evrov. "Nikakor torej ne moremo govoriti o oškodovanju premoženja, kot želijo prikazati določeni posamezniki. Kvečjemu gre za odlično tržno potezo. Če bi se ZD Ormož odločil nepremičnino prodati, bi jo danes lahko vsaj za 750.000 evrov in verjetno še več. S tem bi pridobili več kot 300.000 evrov. V prodajo seveda ZD Ormož ne bo šel, saj prostore nujno potrebujemo za dejavnosti, ki jih opravljamo," je pojasnila. Kot je dodala, sta tako ZD Ormož kot občina, ki je večinski lastnik ZD, predvidevala, da bodo drugi dražitelji ponudili višjo ceno od tiste, postavljene leta 2017. "Zato je bil sprejet sklep, da se lahko draži do višine 650.000 evrov. Ta znesek smo izračunali na osnovi uporabne površine prostorov Vile (500 m2) in zneska 1300 evrov, kar je tržna cena po m2 v Ormožu. Z odlično izbrano strategijo draženja smo – po naši oceni – preprečili oz. zmedli druge dražitelje in tako uspeli zagotoviti ceno za 60 odstotkov predvidene tržne cene v letu 2021," je dodala.

Danijel Vrbnjak, župan občine Ormož, je potrdil, da je Svet zavoda dal pooblastilo direktorici ZD Ormož, da samostojno izpelje dražbo in pooblastilo, da izvede nakup do 650.000 evrov. Strategijo draženja so prepustili ZD Ormož, glede na dopis, ki so ga prejeli 8. novembra lani, da je ZD ponudil najugodnejšo ponudbo za nakup in da je bila javna dražba uspešna ter izvedena v skladu s podanim pooblastilom Sveta zavoda, je Občina Ormož podala soglasje k nakupu, kar sta storili tudi ostali občini soustanoviteljici ZD Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi.