Spletni goljufi tokrat izkoristili Alenko Arko in Jana Plestenjaka

Spletni goljufi so si znova sposodili znano osebo iz naše medijske hiše, da bi vas prepričali v nekaj, kar ne obstaja. Tokrat se je v članku, ki promovira domnevno hitro bogatenje, pojavil obraz voditeljice in urednice oddaje Preverjeno Alenke Arko. V zgodbi, ki kroži po spletu in nagovarja naivne bralce, ima sicer stransko vlogo. V glavni je Jan Plestenjak; razkril naj bi ji skrivnost, kako na lahek način do milijonov.

Pod naslovom "Posebno obvestilo: Zadnja investicija Jana Plestenjaka je izzvala navdušenje strokovnjakov, banke pa so prestrašene" lahko preberemo, da je glasbenik obogatel z novo metodo služenja denarja in da lahko isto v le treh do štirih mesecih uspe vsakomur. "Recept" naj bi izdal kot gost oddajPreverjeno in 24UR.

"Gre za povsem izmišljeno novico in izrabo imena oddaje Preverjeno, avtorji lažnivega zapisa pa se niso niti toliko potrudili, da bi ugotovili, da je Alenka Arko voditeljica in ne voditelj. Jan Plestenjak nikoli ni bil gost oddaje, še več, v oddaji Preverjeno že leta in leta sploh nimamo gostov v studiu. Je pa to še eno opozorilo bralcem, gledalcem, naj ne verjamejo vsaki neumnosti, ki jo kdo objavi," se je ostro odzvala Alenka Arko.

Omenjeni članek pa naj bi, sodeč po logotipih, ki so jih uporabili spletni goljufi, hkrati objavili Delo, Finance, Dnevnik in Večer.

Skratka, domnevna zlata jama, kriptovalutni program za avtomatsko trgovanje CryproBoom ni do milijonov pomagal niti Plestenjaku niti ne bo vam, bankam pa se zaradi njega nikakor ne "tresejo hlače", saj sploh ne obstaja.

Obstajajo pa pretirano zaupljivi ljudje, ki so v želji po zaslužku pripravljeni verjeti takšnih zgodbam, še posebej, če so zraven znani obrazi. In voditeljica priljubljene oddaje skupaj z najbolj vročim glasbenikom v Sloveniji zagotovo nagovori številne. Da bi preprečili skeptike, so si spletni goljufi izmislili še, da za vsem skupaj stojijo "nekateri izmed najbolj inteligentnih tehničnih umov", med njimi Richard Branson, Elon Musk in Bill Gates. Ter da so zadevo preizkusili tudi sami. Za konec so dodali (seveda izmišljena) mnenja (izmišljenih) uporabnikov, da potencialne žrtve ne bi razmišljale preveč, pa so članek zaključili s pozivom, da je treba pohiteti, ker je na voljo le še 37 mest.

Še enkrat: to so lažne obljube in lažna zagotovila. Gre za spletno prevaro, ki žrtvam denarja ne bo prinesla, ampak ga bo odnesla.

Spletne prevare so zaradi dnevne uporabe interneta vse pogostejše, kljub vsemu pa se še vedno najdejo posamezniki, ki verjamejo v lahek zaslužek in nasedejo spletnim goljufom. Tudi zato je vse več kraj identitet, prevar pri spletnem nakupovanju in nigerijskih prevar.

Alenka Arko ni prvi obraz naše medijske hiše, ki so ga zlorabili spletni goljufi. Podobno se je že zgodilo voditeljema Darji Zgonc in Urošu Slaku ter novinarjema Suzani Perman in Mihi Drozgu.