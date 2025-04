Digitalne banke OTP v pogonu, a le za fizične osebe

Po tem, ko so številni fizični in poslovni uporabniki spletne in mobilne banke OTP včeraj poročali o težavah pri dostopanju do digitalnih bank, so danes pri OTP odpravili težave, a le za bančne usluge fizičnih oseb.

"Obveščamo vas, da mobilna banka za fizične osebe mBank@Net in spletna banka Bank@Net ter Poslovni Bank@Net po odpravi tehničnih težav od sinoči ponovno delujejo nemoteno," so sporočili z banke in pojasnili, kako odpraviti težavo zaklenjene prijave ob vstopu.

"Če je stranka morebiti zaklenila možnost prijave v digitalno banko za fizične osebe, lahko dostop preprosto odklene sama z uporabo možnosti 'Pozabljeno uporabniško ime ali geslo', ki se nahaja na prijavni strani," so še dodali.

Še vedno pa je moten dostop do spletne banke za poslovne uporabnike Bank@Net com in mobilne banke za poslovne uporabnike mBank@net com. "Za uporabnike teh digitalnih bank urejamo druge rešitve za izvajanje plačilnih storitev, o čemer bomo stranke individualno obvestili," so sporočili z OTP.