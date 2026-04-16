Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Spletna stran Dom365 'ugasnila', prevaranih kupcev vse več

Šmartno pri Litiji, 16. 04. 2026 19.54 pred 1 uro 2 min branja 14

Avtor:
Tina Švajger
Dom365

Po tem, ko smo razkrili prevaro, s katero naj bi se okoristila 48-letnica iz Šmartnega pri Litiji, se javlja vedno več opeharjenih kupcev. Vsi pa z enako zgodbo: prek spletne strani Dom365 so naročili pohištvo, plačali akontacijo, nato pa se jim je lastnica prenehala oglašati na telefon. Dosegljiva ni niti za naša vprašanja. Kaj ogoljufanim strankam, ki so ostale brez pohištva in brez denarja, zdaj sploh še preostane?

Po našem razkritju je spletna stran podjetnice, ki je še včeraj oglaševala pohištvo po resnično ugodnih cenah, naposled ugasnila. A žal prepozno za več deset ljudi, ki so se ujeli v past. Vedno več se jih javlja, med njimi je Jožica Cmrečnjak iz Majšperka.

"Kuhinjo ... s 1. februarjem sva se začeli pogovarjati. 4. 2. sem poravnala avans, 1634,99 evra," razlaga.

Ko pohištva še po dveh mesecih ni bilo, je Alenko Kramar poklicala. "Ni se mi oglasila na telefon. Takrat sem šla na Facebook in zasledila opozorilo, kaj se dogaja s tem podjetjem. Ugotavljamo, da nas je ogromno."

Nekateri naj bi pohištvo oziroma posamezne dele sicer dobili.

Kramarjevo smo skušali danes znova priklicati, a neuspešno. Na sporočilo je odgovorila, da bo poklicala nazaj, a klica vse do večera nismo prejeli.

In kaj zdaj sploh še preostane ogoljufanim kupcem?

"To prijavijo Policiji. To ni nobena garancija, da bodo dobili povrnjen denar, se pa to sporno podjetje oziroma prevarant postavi na radar tako Policije kot tudi v končni fazi tržnega inšpektorata," svetuje Petra Lovišček iz Zveze potrošnikov Slovenije.

Inšpektorat je do 13. aprila zoper podjetje Dom365 prejel sedem prijav, a ker je od 10. aprila v stečaju, strankam svetujejo, da prijavijo terjatve v stečajno maso. Za to imajo tri mesece časa. Vsote denarja, ki so jih podjetnici kot predplačilo nakazovali, pa so, tako na inšpektoratu, ravno najbolj kritične.

"Ker v primeru, da ni dobave, gre za veliko denarja, je pa ravno toliko malo, da so potrošniki pripravljeni neke stvari kupovati še prek spleta za te vrednosti. Seveda pa so to sprevržena dejanja," pove glavna tržna inšpektorica Andreja But.

Opeharjeni kupci, ki so se medtem povezali, pa pravijo, da razmišljajo tudi o skupinski tožbi.

dom 365 prevara pohištvo

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Buča hokaido
16. 04. 2026 21.07
Kupci niso prevarani, ampak neumni. Niti pod razno ne bi kupovala pohištva preko spleta.
Odgovori
0 0
Volja
16. 04. 2026 20.58
In za povrhu si to kuhinje z globino do 37 cm tudi pri talnih omaricah izjema je element za pomivalno korito...skratka za vikend uporabo...
Odgovori
+3
3 0
Verus
16. 04. 2026 20.51
No, resnici na ljubo, taksnih je v Sloveniji veliko podjetij. Z lazjo do podatkov ljudi, potem se oa cudite zakaj vas klicejo neznane stevilke, kamor oni orodajo vase kontaknte podatke. To se recimo počne z objavo delovnih mest, ki ne obstajajo, folk se pa nanje prijavlja. Kar se tice teh spletnih strani - zgodba je globlja. Gospa je verjetno preko affiliate programa nabavljala robo. zatajil je ponudnik. ki je opeharil njo, ona pa svoje stranke. Razmislite malo. Ta svet je umazana greznica.
Odgovori
+1
1 0
AleksKritik
16. 04. 2026 20.48
Glede na zakonodajo, ki ščiti lopove in ne poštene, delovne ljudi, vam ostane le eno..poiskati "njo", ter na "vljuden" način povedati, kar ji imate povedati.
Odgovori
+4
4 0
mackon08
16. 04. 2026 20.47
Ni kaj kuhinja za 1000 Evrov je zelo poceni samo je nikoli ne dobiš. Pa dajte no kuhinjo naročit in plačat preko interneta, haloooo?
Odgovori
+0
2 2
Veščec
16. 04. 2026 20.40
rabim novo kuhinjo.keš,ko bo likof,pa to
Odgovori
+0
1 1
Heprk
16. 04. 2026 20.38
Slovenija pac. kriminal se splaca
Odgovori
+3
4 1
devlon
16. 04. 2026 20.37
nasi zakoni so pisani tako, da je to dopusceno. drug teden bo odprla novo firmo
Odgovori
+4
4 0
Buča hokaido
16. 04. 2026 21.10
Ne misli, da se v tujini to ne dogaja. Pred čadom je "prodajalec" na Ebayu ogoljufal 6000 kupcev.
Odgovori
0 0
Vakalunga
16. 04. 2026 20.20
Zadeva je sila preprosta za tisočak dva, toliko stane prevzgoja, ji bodo prešteli rebra, ji polakirali prste, in jo dobro sfrizirali deležna bo dobre masaže po terapiji bo drug človek, drugače ne gre..samo tega se bojijo, nobene policije pravosodja ali 40. let trajajoče sodbe brez povračila stroškov in investicije tako to deluje kjer ni zakona, policije in sodstva za take primere..
Odgovori
+11
11 0
Ta pravi Slovenec
16. 04. 2026 20.11
Kaj preostane kupcem? Organizirajte se, zberire skupaj jurčka ali dva in ji pošljite na dom nekoga, ki ve kako se takšnim lopovom in goljufom pristriže krila.
Odgovori
+14
15 1
bronco60
16. 04. 2026 20.07
Spet ena, ki je pač obrala nekaj ljudi, zgodilo se itak ne bo nič, denar je pa že prekanalizirala. Bojim se pa, da bo morda nekoč narod sodil sam, brez teh brezzobih sodišč.
Odgovori
+10
10 0
Pupa73
16. 04. 2026 20.06
podjetnica
Odgovori
+4
5 1
tech
16. 04. 2026 20.06
Vsi k njej domov razbijat po vratih, da ji vsaj malo stisne. Čez en mesec bo že imela novo podjetje, če že nima.
Odgovori
+5
5 0
