Spletna stran Dom365 'ugasnila', prevaranih kupcev vse več

Po našem razkritju je spletna stran podjetnice, ki je še včeraj oglaševala pohištvo po resnično ugodnih cenah, naposled ugasnila. A žal prepozno za več deset ljudi, ki so se ujeli v past. Vedno več se jih javlja, med njimi je Jožica Cmrečnjak iz Majšperka.

"Kuhinjo ... s 1. februarjem sva se začeli pogovarjati. 4. 2. sem poravnala avans, 1634,99 evra," razlaga.

Ko pohištva še po dveh mesecih ni bilo, je Alenko Kramar poklicala. "Ni se mi oglasila na telefon. Takrat sem šla na Facebook in zasledila opozorilo, kaj se dogaja s tem podjetjem. Ugotavljamo, da nas je ogromno."

Nekateri naj bi pohištvo oziroma posamezne dele sicer dobili.

Kramarjevo smo skušali danes znova priklicati, a neuspešno. Na sporočilo je odgovorila, da bo poklicala nazaj, a klica vse do večera nismo prejeli.

In kaj zdaj sploh še preostane ogoljufanim kupcem?

"To prijavijo Policiji. To ni nobena garancija, da bodo dobili povrnjen denar, se pa to sporno podjetje oziroma prevarant postavi na radar tako Policije kot tudi v končni fazi tržnega inšpektorata," svetuje Petra Lovišček iz Zveze potrošnikov Slovenije.

Inšpektorat je do 13. aprila zoper podjetje Dom365 prejel sedem prijav, a ker je od 10. aprila v stečaju, strankam svetujejo, da prijavijo terjatve v stečajno maso. Za to imajo tri mesece časa. Vsote denarja, ki so jih podjetnici kot predplačilo nakazovali, pa so, tako na inšpektoratu, ravno najbolj kritične.

"Ker v primeru, da ni dobave, gre za veliko denarja, je pa ravno toliko malo, da so potrošniki pripravljeni neke stvari kupovati še prek spleta za te vrednosti. Seveda pa so to sprevržena dejanja," pove glavna tržna inšpektorica Andreja But.

Opeharjeni kupci, ki so se medtem povezali, pa pravijo, da razmišljajo tudi o skupinski tožbi.