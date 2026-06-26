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Spletne grožnje sodnikom: kazenska ovadba zoper neznanega storilca

Ljubljana, 26. 06. 2026 19.52 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
Napad na okrožno sodnico

V zvezi z grožnjo tožilki in sodnikom v zadevi Patria, da "prvorazredne vile lepo gorijo", ki jo je pred letom in pol na družbenem omrežju X objavil uporabnik z imenom Marko Zidar, je Policija podala kazensko ovadbo zoper neznanega storilca. Storilca kaznivega dejanja namreč niso uspeli izslediti.

Policija je podala kazensko ovadbo zoper neznanega storilca, ki je pred letom in pol na družbenem omrežju X grozil tožilki in sodnikom v zadevi Patria, poroča pletni portal N1.

Uporabnik, ki je objavljal pod imenom Marko Zidar, je 1. novembra 2024 objavil imena in domnevne naslove tožilke in sodnikov, ki jih je zaradi sojenja v zadevi Patria tožil predsednik SDS Janez Janša. Pod objavo je pripisal: "Prvorazredne vile prvorazredno gorijo." Zapis je sledil vlomu in požigu hiše brežiškega sodnika.

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Napad in grožnje so ostro obsodili pravosodno ministrstvo, vrhovno sodišče, Sodni svet, društvo državnih tožilcev in Slovensko sodniško društvo, kjer so opozorili, da je nadlegovanje sodnikov in tožilcev zaradi preteklih odločitev v sodnih postopkih nesprejemljivo.

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Vrhovno sodišče je o spornem zapisu obvestilo pristojno državno tožilstvo in Policijo, ter podalo kazensko ovadbo. Z ljubljanskega okrožnega tožilstva pa so zdaj po poročanju N1 sporočili, da je Policija po izvedenem predkazenskem postopku vložila kazensko ovadbo zoper neznanega storilca. Kazensko ovadbo so od Policije prejeli 10. aprila lani, 17. februarja letos pa še njeno dopolnitev. "Kazenska ovadba je podana zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi po četrtem odstavku 299. člena kazenskega zakonika, ki je kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti," so pojasnili za omenjeni portal.

A glede na to, da storilec kaznivega dejanja doslej ni bil izsleden, "državnotožilske odločitve zaenkrat ni mogoče sprejeti".

Grožnje naj bi bile usmerjene na delavce v pravosodju, ki so povezani s postopki proti Janezu Janši.
Grožnje naj bi bile usmerjene na delavce v pravosodju, ki so povezani s postopki proti Janezu Janši.
FOTO: Damjan Žibert

Račun Marka Zidarja na X je bil pred meseci zaradi kršenja pravil omrežja sicer ukinjen. Pod tem imenom pa so se nesprejemljivi zapisi pojavili že pred objavo o tožilki in sodnikih v zadevi Patria.

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