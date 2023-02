Spletne nevarnosti v Sloveniji: naj se ne zgodi tudi vam

Dan varne rabe interneta, ki bo letos 7. februarja, je gotovo primeren čas za samorefleksijo ter razmislek o tem, kako internet uporabljate in kaj lahko storite, da bo izkušnja za vas in vaše otroke kar najvarnejša.

Dan varne rabe interneta se vsako leto posveča perečim tematikam na spletu od kibernetskega ustrahovanja in družbenih omrežij do digitalne identitete ter s tem ozavešča uporabnike o varni rabi interneta. Gre za osrednji dogodek evropske mreže centrov za varnejši internet Insafe, v kateri že vse od leta 2005 sodeluje tudi Točka osveščanja o varni rabi interneta Safe.si ljubljanske Fakultete za družbene vede, dogodek pa je namenjen spodbujanju varnejše in odgovornejše uporabe spletnih tehnologij in mobilnih telefonov, zlasti pri najmlajših, letos pa poteka že 20. leto. Letos se bodo prednostno posvetili problematiki neprimernih vsebin, ki so jim izpostavljeni otroci in najstniki in imajo nanje negativen vpliv.

Odgovornosti do raznolikih uporabnikov sodobnih tehnologij in varne rabe interneta se prav tako zavedajo pri Telekomu Slovenije . Pri tem se osredotočajo tudi na najranljivejše skupine na spletu, to so otroci, najstniki in osnovni uporabniki spletnih storitev.

Če v službi za vašo kibernetsko varnost skrbijo strokovnjaki, ste doma prepuščeni sami sebi. 100-odstotne varnosti na spletu ni, do določene mere pa lahko za zaščito poskrbite sami s pomočjo naprednih varnostnih rešitev . Z rešitvijo Varen splet lahko preprosto upravljate ali zaščitite svoj internetni promet v omrežju Telekoma Slovenije.

Naj se ne zgodi tudi vam

Varna raba interneta je ključnega pomena za kakovostno in pozitivno izkušnjo pri uporabi interneta, njegova nepazljiva oziroma nepravilna uporaba pa ima hitro lahko negativen vpliv na vaše življenje. Poleg kopice uporabnih vsebin se na internetu skriva veliko nevarnosti, spornih, nezaželenih, škodljivih vsebin. Če ste nepazljivi, lahko tehnologija, katere namen je predvsem olajšati življenje, hitro postane vir težav.

Dejstvo je, da danes skoraj 90 odstotkov odraslih Slovencev uporablja internet. Več kot 60 odstotkov jih je v zadnjem letu opravilo spletni nakup. Pa veste, da je bilo v Sloveniji leta 2020 obravnavano rekordno število spletnih groženj? Naj se ne zgodi tudi vam.

Ker je vaše življenje vse bolj prepleteno s spletom, za seboj puščate svojo digitalno sled, saj na spletu delite ali shranjujete fotografije sebe in svojih otrok, osebne podatke, številke plačilnih kartic ... Vedno več časa na spletu preživljajo tudi vaši otroci, ki so še bolj kot vi, starši, izpostavljeni spletnim grožnjam.