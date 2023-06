Spletne prevare imajo mnogo obrazov. Prepoznajte jih pravočasno.

Spletne prevare imajo mnogo obrazov. Kako jih prepoznati in se pred njimi zaščititi, razkriva kampanja Združenja bank Slovenije: pazi.se.

icon-link Spletne prevare imajo mnogo obrazov, saj spletni goljufi najdejo vedno nove načine, kako se dokopati do vaših podatkov in vašega denarja. FOTO: Arhiv ponudnika

Število spletnih prevar se iz leta v leto povečuje, zato je Združenje bank Slovenije zasnovalo posebno kampanjo pazi.se, s katero opozarjajo na najpogostejše spletne prevare ter načine, kako se pred njimi zaščitite, preden bo prepozno. V Sloveniji smo lani zabeležili 4123 kibernetskih incidentov, kar je 30 odstotkov več kot leto prej. Naraščajoče številke kažejo na to, da so spletni prevaranti vedno bolj prepričljivi, saj za krajo in zvabljanje osebnih podatkov in bančnih gesel izumljajo vedno nove načine. Ravno zato smo zasnovali kampanjo pazi.se, s katero želimo ljudem pomagati, da bodo spletno prevaro prepoznali, še preden postanejo njena žrtev, so poudarili na Združenju bank Slovenije.

Phishing je najpogostejša spletna prevara Poleg TV oglasa, ki simbolično prikazuje različne obraze goljufov za spletnimi prevarami, so del komunikacije tudi plakati in spletni oglasi. Ti s svojimi sporočili posnemajo najuspešnejše taktike spletnih goljufov. Izobraževalna vsebina je objavljena na družbenih omrežjih in posebni spletni strani pazi.se, kjer so opisane aktualne spletne prevare. Med njimi že več let prednjači phishing oziroma ribarjenje za podatki, temu pa sledijo investicijske prevare, ljubezenske prevare, prevare z lažno podporo, prevare z lažnim kreditom, vrivanje v poslovno komunikacijo, direktorska prevara ter nigerijska prevara.

icon-link Če vam nekdo obljublja zelo visoke zneske ali nagrade, bodite previdni. Obstaja velika možnost, da gre za prevaro. FOTO: Arhiv ponudnika