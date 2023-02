Spletne prevare vse pogostejše. Kako jih prepoznati?

Na nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost vsak dan obravnavajo od 10 do 15 različnih primerov spletnih prevar in poskusov goljufij, trendi pa kažejo, da je takšnih prevar vse več. Kar opažajo tudi na Policiji, kjer so lani v primerjavi z letom poprej zabeležili kar 12-odstoten porast obravnavanih kaznivih dejanj spletnih goljufij. Na kakšne načine storilci od vas želijo dobiti denar in kako se jim najlažje izognete?