Spletne strani vladnih organov občasno ne delujejo, a ne gre za hekerski napad

Spletne strani nekaterih državnih organov so danes občasno nedostopne. Kot so potrdili na ministrstvu za digitalno preobrazbo, razlog za nedelovanje ni kibernetski napad, temveč tehnične težave na komunikacijskem omrežju državnih organov HKOM. Sicer pa je danes zadnji dan za prijave za glasovanje na voliščih omnia in na domu, ki prav tako potekajo prek e-Uprave. Tudi na tej strani občasno zaznavajo težave, prijava prek SMS PASS-a občasno ne deluje, lahko pa prijavo oddate tudi brez e-identitete.

Na ministrstvu trenutno zaznavajo težave v delovanju omrežne komunikacijske infrastrukture HKOM, kar se odraža tudi kot občasno nedelovanje različnih spletnih strani, ki gostujejo na tej infrastrukturi, so sporočili z ministrstva. "Ne gre za kibernetski napad, ampak tehnične težave v delovanju komunikacijske infrastrukture," so potrdili. Strokovnjaki ministrstva, skupaj z izvedenci zunanjih izvajalcev in proizvajalcem strojne in programske opreme, trenutno pripravljajo poseben popravek za odpravo težave.

Nedelujoča spletna stran ministrstva za zunanje in evropske zadeve. "Te spletne strani ni možno doseči," se je izpisalo, ko smo skušali do strani dostopati okoli 20. ure. FOTO: 24ur.com icon-expand

Da trenutno niso prejeli nobene prijave o kibernetskem incidentu ter da gre najverjetneje za motnje v omrežju, so pojasnili tudi na vladnem uradu za informacijsko varnost. Spletne strani nekaterih državnih organov in podjetij so bile marca in aprila sicer tarče kibernetskih napadov v obliki napadov onemogočanja storitev oziroma DDoS-napadov.

Prijavo za glasovanje na voliščih omnia in na domu lahko oddate tudi brez e-identitete Sicer pa je danes tudi zadnji dan za prijave za glasovanje na voliščih omnia in na domu, ki potekajo prek e-Uprave. Tudi na tej spletni strani zaznavajo težave, prijava prek SMS PASS-a občasno ne deluje. Kljub temu pa so prijave mogoče tudi brez e-identitete in sicer na tej povezavi. Prijava na ta način je enostavna, preprosto sledite navodilom na obrazcu. "Vloga je namenjena volivcem, da izpolnijo in oddajo vlogo brez kvalificiranega digitalnega potrdila in tako obvestijo pristojno volilno komisijo o izbranem posebnem načinu uresničevanja volilne pravice," je pojasnjeno na spletni strani e-Uprave.