Kljub zatrjevanju, da so pripravljeni, znova težave v delovanju spletnih učilnic

Številni učenci, starši in učitelji so se bali ponedeljka, saj so pričakovali težave v delovanju Arnesovih storitev. Na Arnesu zatrjujejo, da spletne učilnice delujejo, medtem ko lahko nekateri zaznajo upočasnjeno delovanje storitve. Nekateri uporabniki pa sporočajo, da se v spletno učilnico ne morejo prijaviti zaradi težav na strežniku in da storitev ne deluje, informacijo še preverjamo.

V Arnesu so sicer prejšnji teden ocenili, da bodo ta teden spletne učilnice zmogle povečano uporabo. Storitev so namreč stabilizirali že v oktobrskem tednu šolanja na daljavo, počitnice pa so izkoristili za to, da so med drugim dodatno razširili strežniške zmogljivosti in z nadgradnjami pohitrili sistem.

"Če spletne učilnice ne bodo dobro delovale, je to seveda naša težava in odgovornost," je v petek dejal Tomi Dolenc iz Arnesa.

Z vprašanji, koliko dodatnih sredstev je za šolanje na daljavo je točno dobil Arnes in ali bodo zato morali zaradi nedelovanja sistema tudi odgovarjati ministrstvu za izobraževanje, smo se obrnili na ministrstvo, odgovore zaenkrat še čakamo. Prav tako smo vprašali, ali so na ministrstvu zaradi dodatno vloženih sredstev, opravili kakšen nadzor nad tem, kako tečejo priprave na šolanje od doma na Arnesu.

Spomnimo, da se je Arnes soočal s številnimi kritikami in predlogi, ki pa so jih večinoma zavrnili. Med drugim so nekateri poudarjali, da do težav sploh ne bi prišlo, če bi Arnes aplikacijo gostil na javnem in ne zasebnem oblaku. Na Arnesu pa so dejali, da za to ni potrebe in so zagotovili, da trenutna oprema ne predstavlja kritične točke za zmogljivost.