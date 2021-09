Spletni goljufi moškega napeljali, da jim je poslal intimne posnetke, nato so ga izsiljevali

Kranjski policisti obravnavajo primer odraslega moškega, ki ima že nekaj časa težave s spletnimi izsiljevalci. Prepričan, da je vzpostavil stik z mladim dekletom, je goljufom posredoval več svojih intimnih posnetkov in fotografij. Goljufi so mu nato začeli groziti, da bodo slike in posnetke objavili in poslali njegovi družini, če ne bo plačal zajetne vsote denarja.