Spletni goljufi na družbenih omrežjih zlorabili ime našega portala

Spletni goljufi so se za svoje prevare znova poslužili kraje naših blagovnih znamk. Na družbenem omrežju Facebook se je v zadnjih dneh pojavila vsebina, ki se lažno prikazuje pod imenom našega portala.

Če uporabnik klikne na povezavo do izmišljenega intervjuja s slovenskim bogatašem, se mu odpre stran, ki vabi k poslovanju s kriptovalutami.

Na tej strani je še več ukradenih blagovnih znamk slovenskih medijev, s katerimi goljufi poskušajo dodati verodostojnost svojim prevaram in prepričati bralca.

Že v preteklosti so spletni goljufi za svoje prevare uporabljali obraze znanih voditeljev in novinarjev naše medijske hiše, med drugim Uroša Slaka, Suzane Perman in Mihe Drozga. S fotografijami želijo prevaranti pritegniti ljudi, da kliknejo na povezavo, kjer je oglas za spletno igralnico, ki obljublja hitre in vrtoglave zaslužke.

Bralce opozarjamo, da na omenjene spletne strani ne vpisujejo osebnih podatkov ali podatkov bančnih kartic, prav tako naj ne nakazujejo denarja.