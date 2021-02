Kam naprej? Izobraževalne ustanove pripravljene na virtualne informativne dneve

Srednje šole in fakultete so se že dodobra pripravile na informativne dneve, ki bodo jutri in v soboto. Ti bodo letos prvič potekali samo preko virtualnih orodij. Izobraževalne ustanove se zavedajo, da osebnega stika v popolnosti ni mogoče nadomestiti, toda zagotavljajo, da bodo bodoči dijaki in študenti o želenem nadaljevanju šolanja pridobili prav vse informacije, kot bi jih, če bi ti dnevi potekali v živo.

Znova se bliža tisti čas, ko se bodo morali učenci in dijaki zaključnih oddelkov odločiti za nadaljevanje svoje karierne poti. Eden izmed njih je tudi 19-letni Marko Tkalec, ki bo v tem šolskem letu zaključil srednjo poklicno šolo in pridobil naziv strojnega tehnika. Ker je željan novega znanja in izzivov, se bo jutri in v soboto pridružil mnogim dijakom in učencem, ki se bodo tokrat informativnih dni prvič udeležili prek spleta. Toda kje lahko učenci in dijaki pridobijo vse potrebne informacije? Pri Informativi, ki vsakoletno priredi sejem izobraževanja in poklicev, so letos ravno zaradi oddaljenega dostopa do informacij vzpostavili portal 'Slovenske srednje šole', kjer so na enem mestu združene vse informacije, "ki pomagajo in olajšajo dvom in vprašanje, kam naprej". K projektu so povabili vse slovenske srednje šole, do sedaj se jim je pridružilo že 59 šol, ki predstavljajo 239 izobraževalnih programov.

icon-expand Slovenske srednje šole: "Cilj portala je zagotavljati sveže in ažurne informacije, ki jih imajo šole, ki se predstavljajo na spletni strani. Portal zagotavlja tudi vse ustrezne kontakte, da lahko starši devetošolcev direktno vzpostavijo stik s šolo." FOTO: Slovenske srednje šole

Informacije iz prve roke lahko dijaki in študenti pridobijo tudi na interaktivnem portalu 'Informativni dnevi', kjer "dobijo vpogled v priložnosti, ki jih ponuja slovenski izobraževalni sistem". V času informativnih dni bo na portalu omogočeno, da bodo izobraževalne institucije svoje bodoče dijake in študente nagovarjale v živo, jih povabile k spletnemu klepetu, jim ponudile virtualni ogled svojih prostorov, odgovarjale na njihova vprašanja in jim zagotovile relevantne informacije. Termine in povezave do predstavitev imajo že objavljene vse srednje šole na svojih spletnih straneh. Polne predavalnice in učilnice znanja željnih dijakov in učencev bodo zamenjale domače samotne sobe in računalnik na mizi. Toda kljub temu slovenske univerze, fakultete in srednje šole obljubljajo, da bodo informativne dneve poskušale narediti čim bolj privlačne in pestre. Marko je že odločen. Želi si nadaljevati v smeri, ki jo je pričel. Prek spleta bo prisluhnil profesorjem in študentom Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru. "Želim pridobiti dodatne informacije, želim, da name naredijo dober vtis in da pridobim dodatno motivacijo za nadaljevanje šolanja." Univerza v Mariboru je virtualno okolje izkoristila v največji možni meri Na mariborski univerzi so tako za potrebe virtualnih informativnih dni vzpostavili enotno vstopno točko na spletnem mestuinformativni.um.si,s pomočjo aplikacije Microsoft Teams. Preko te enotne vstopne točke se obiskovalci, bodoči študenti in drugi zainteresirani nato preusmerijo na posamezno fakulteto v okviru njihovega interesa. Mariborske fakultete so svoje podstrani za informativne dneve že opremile s povezavami do predstavitev v živo. Na informativnih dnevih se bodo predstavili tudi mariborski študentski domovi. Za študijsko leto 2021/2022 Univerza v Mariboru razpisuje 3738 vpisnih mest za redni študij in 750 za izredni študij. Vpisna mesta so na voljo za 81 študijskih programov, in sicer za 49 univerzitetnih študijskih programov, 29 visokošolskih strokovnih študijskih programov in tri enovite magistrske študijske programe.

icon-expand Fakultete so pripravile video predstavitve in zbrale najpomembnejše informacije o posameznem študijskem programu na enem mestu. FOTO: Dreamstime

Med novostmi je nov enovit magistrski študijski program dentalna medicina na medicinski fakulteti, za katerega so si prizadevali že več let. Opremo za izvajanje študijskega procesa so nabavili s pomočjo donatorjev iz tujine, zdaj pa so razpisali 20 mest za redni študij. Na predlog vlade bo v novem študijskem letu na voljo 106 vpisnih mest na programu splošne medicine, na fakulteti za zdravstvene vede pa 120 mest za redni študij zdravstvene nege. Nekaj več vpisnih mest v primerjavi z lanskim študijskim letom je tudi na študijih računalništvo in informacijske tehnologije, kemija ter angleški jezik in književnost. Na mariborski univerzi se zavedajo, da osebnega stika v primeru informativnih dni v popolnosti ni mogoče nadomestiti, "tudi izkušnje, ko bodoči študenti pridejo prvič v stik s fakulteto in začutijo utrip študentskega življenja, ne bo mogoče v celoti omogočiti". So pa, kot pravijo, zato izkoristili tehnologijo in virtualno okolje v največji možni meri. Na mariborski univerzi izpostavljajo, da tak sistem spletnih informativnih dni sploh ni slab, saj je velika prednost ta, da si bodoči študenti lahko tako ogledajo več predstavitev in na daljavo obiščejo več fakultet, kot bi jih sicer.

icon-expand Za študijsko leto 2021/2022 Univerza v Mariboru razpisuje 3738 vpisnih mest za redni študij in 750 za izredni študij. FOTO: POP TV

Kot je še izpostavil Marko, se mu v mislih na fakulteto in študentsko življenje utrne nemalo vprašanj. Od tega, kakšni so vpisni pogoji, kakšni so pogoji napredovanja v višji letnik, kako lahko stopijo v stik s profesorji, pa tudi do tega, kje si lahko uredi študentske bone in kje lahko odda prijavnico za vpis v študentski dom. Fakultete odgovarjajo, da bo poskrbljeno tudi za interakcijo v živo med dijaki in profesorji ter študenti, ki so že na fakulteti. Vsakemu bodo na voljo tudi pogovori v živo. Fakultete ljubljanske univerze bodo svoje programe predstavile prek Zooma Možnost klepeta bodo ponudile tudi fakultete Univerze v Ljubljani. Vse članice "bodo kot vedno dijakinjam in dijakom predstavile študijske programe, priložnosti in obštudijsko dogajanje". "Tudi če se komu utrne vprašanje po koncu informativnih dnevov, se še vedno lahko obrne na fakulteto oz. akademijo za dodatne informacije," so še pojasnili. Informativni dnevi bodo potekali ob različnih urah, zato dijakom svetujejo, da si na spletnih straneh fakultet oziroma akademij preverijo termine. Zbirno novico lahko prejmejo tudi na njihovi spletni strani. Večina fakultet bo bodoče študente informirala prek Zooma. Povezave do posameznega oddelka so že objavljene na spletnih straneh fakultet.

icon-expand Večina fakultet bo bodoče študente informirala prek Zooma. Povezave do posameznega oddelka so že objavljene na spletnih straneh fakultet. FOTO: 24UR

Na informativnih dneh Univerze na Primorskem je potrebna predhodna prijava Prav tako prek video-konferenčnega sistema Zoom bodo informativni dnevi potekali na Univerzi na Primorskem. Sporočili so, da bo tamkajšnja Pedagoška fakulteta nekatere programe predstavljala tudi v ponedeljek, 15. februarja. Fakultete v slovenskem primorju bodo bodočim brucem predstavile študijske programe in "vse potrebne informacije o študiju in študentskem življenju".

“Organizacija virtualnih informativnih dnevov ne predstavlja novosti, saj promocijske aktivnosti že vse leto potekajo na daljavo. Od lanske jeseni do danes smo imeli na desetine nastopov v okviru različnih kariernih sejmov in drugih dogodkov v naši organizaciji ali v organizaciji šol oziroma drugih ustanov,” so pojasnili na Univerzi na Primorskem.

Na informativne dneve na primorskih fakultetah je potrebna predhodna prijava. Na Univerzi poudarjajo, da so prijave nujne "za varnejšo izvedbo predstavitev". Dijak obišče spletno stran želene fakultete, izbere študijsko smer in se prijavi na posamezni dogodek. Na svojo elektronsko pošto bo prejel povezavo do Zooma. Na primorski univerzi, kot pravijo, računajo tudi na obiska kandidatov iz tujine, zato bodo programi, ki se zanje izvajajo, predstavljeni tudi v angleškem jeziku. V srednjih šolah in na fakultetah pričakujejo podobno število novincev kot prejšnja leta Na statističnem uradu ugotavljajo, da kljub hitremu upadu števila študentov v zadnjem desetletju število novincev v visokošolskem izobraževanju v istem obdobju ni bistveno upadlo. Trend vpisa na fakultete kaže, da se je v študijsko leto 2020/2021 vpisalo več kot 13.000 novincev, leto poprej jih je bilo skoraj 15.000. Tudi v naslednjem študijskem letu se pričakuje podoben vpis v študijske programe. V srednjih šolah je bilo na voljo 23.782 prostih vpisnih mest, na katera se je prijavilo 18.035 učencev. Letos je na voljo 24.108 prostih mest, pričakujejo pa 19.191 novih dijakov. Še preden se dijaki in učenci odločijo, na katero smer se bodo vpisali, je dobro, da se udeležijo informativnih dni, kjer preko predstavitev profesorjev in tudi študentov pobliže spoznajo posamezne študijske smeri. Ker ni vsak in ne more biti vsak kot Marko, ki ima že jasno začrtane cilje. Zato so na voljo vse potrebne informacije, da rešijo marsikatero dilemo.