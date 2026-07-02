Spletni prevaranti oškodovali občana za 90.000 evrov

Radovljiški policisti so prejeli prijavo o spletni goljufiji, v kateri je neznani storilec oškodovanca z lažnimi obljubami o dobičkonosnosti vlaganj v kriptovalute spravil v zmoto.
Po do sedaj znanih podatkih je oškodovanec sledil navodilom storilca po telefonu in elektronski pošti ter mu omogočil dostop do svojega bančnega računa. Storilec je nato z računa izvedel več transakcij in si prilastil več kot 90.000 evrov. Policisti v zadevi zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.
Na Policijski postaji Celje so prav tako obravnavali spletni prevari. V prvem primeru so neznanci kontaktirali občanko pod pretvezo, da ji želijo nakazati denar, ki naj bi ga zaslužila s trgovanjem s kriptovalutami. Po do sedaj znanih podatkih so jo nato zavedli tako, da so z njenega transakcijskega računa denar nakazali na račun v Litvi.
V drugem primeru pa so neznanci pretentali občana, ki je v spletno igralnico vložil 12.000 evrov, nato pa si z igranjem spletnega pokra priigral visok dobiček. Ko je poskušal izplačati domnevno priigrana sredstva na svoj bančni račun, so mu blokirali dostop do profila. Oškodovanec tako ne le, da ni prejel dobička, ostal je tudi brez vloženih 12.000 evrov.
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