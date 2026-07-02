Spletni prevaranti oškodovali občana za 90.000 evrov

Radovljiški policisti so prejeli prijavo o spletni goljufiji, v kateri je neznani storilec oškodovanca z lažnimi obljubami o dobičkonosnosti vlaganj v kriptovalute spravil v zmoto.

Po do sedaj znanih podatkih je oškodovanec sledil navodilom storilca po telefonu in elektronski pošti ter mu omogočil dostop do svojega bančnega računa. Storilec je nato z računa izvedel več transakcij in si prilastil več kot 90.000 evrov. Policisti v zadevi zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.