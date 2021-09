Spletni prevaranti: Ajdovci plačali za lažne počitnice v vili pri Pulju

Prek spletne strani Ariate travel so tri ajdovske družine spomladi našle vilo pri Pulju, ki je bila primerna za šest odraslih oseb in štiri malčke." Iskali smo večjo hišo z bazenom, da bi imeli prostor za otroke in ne bi nikogar motili. Na spletu je bilo res veliko ponudbe." Da bi s spletno agencijo Ariate travel lahko bilo kaj narobe, ni posumil nihče od šestih odraslih, je za Primorske novice povedala oškodovanka. Agencija je ponujala več vil v Istri, Dalmaciji, Italiji in Španiji, da morajo polovični avans plačati pri banki v Veliki Britaniji, se bralki ni zdelo sumljivo. Takšna praksa zaradi počitnikovanja v tujini za njo ni bila tuja. Z agencijo so komunicirali v angleškem jeziku, na vsa vprašanja so odgovarjali ažurno. "Mesec pred odhodom smo morali poravnati še drugo polovico. Takrat so nas sami kontaktirali, nakazati pa je bilo treba na drugo banko v Veliki Britaniji." Agencija je bralki Primorskih novic pojasnila, da so se združili z drugo agencijo in potrdili, da so njihovo plačilo prejeli. Kmalu naj bi jim poslali dokumente, ki bi jih potrebovali za počitnice.

Ko so agenciji skupno nakazali 2400 evrov, se agencija ni več odzivala na njihove klice. Takrat so prvič posumili, da je agencija pravzaprav lažna in da so žrtve spletne prevare. Na njihovi, takrat še delujoči strani, so prebrali komentar ene od strank: "Pazite, ta stran je prevara, ne nakazujte denarja!" je povedala oškodovanka.