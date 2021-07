Splošni dogovor za ZD predvideva pogodbeno kazen za neupravičeno odklonitev bolnika

Pravica do proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda je opredeljena v zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, kjer je določeno tudi, da način uresničevanja pravic do proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda uredi zavod s splošnim aktom, so na ministrstvu za zdravje pojasnili v odgovoru na poslansko vprašanje Željka Ciglerja iz Levice.

V pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja je tako določeno, da je osebni zdravnik dolžan sprejeti vse zavarovane osebe, ki si ga izberejo. Odkloni jih lahko le, če pri njem evidentirano število zavarovanih oseb že presega število, ki ga določi zavod, če si ga želi zavarovana oseba izbrati v nasprotju s pravili ali če zdravnik zavarovani osebi zaradi oddaljenosti ne bi mogel nuditi oz. zagotoviti vseh storitev, za katere je pooblaščen. Osebni otroški zdravnik pa lahko predlaga zavarovanim osebam prekinitev izbire, ko presežejo starostno mejo, specifično za dejavnost predšolske ali šolske medicine.