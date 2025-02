Spodbudne novice gorskih reševalcev, ki hkrati opozarjajo: Nismo vsemogočni

V lanskem letu so gorski reševalci posredovali v 633 intervencijah, kar je za 54 manj kot v letu 2023, ko so zabeležili 687 reševanj. "Številne preventivne aktivnosti GRZS, drugih organizacij in institucij ter objave medijev kažejo rezultate", ugotavljajo z zmernim optimizmom, vendar hkrati poudarjajo, da dela še zdaleč ni konec. Zavedajo se namreč, da je v gorah vedno več ljudi, zato cilj ostaja nespremenjen – da število nesreč v gorah narašča počasneje kot število obiskovalcev gora.

Gorski reševalci ugotavljajo, da zdrs ostaja najpogostejši vzrok nesreč v letu 2024 (25 odstotkov), tesno pa mu sledi nepoznavanje terena (24 odstotkov). Telesna nepripravljenost, ki pogosto sovpada s precenjevanjem lastnih sposobnosti, je tretji najpogostejši dejavnik (17 odstotkov). Prav tako ugotavljajo, da je v kar 22 odstotkih primerov glavni razlog za nesrečo neustrezna osebna ali tehnična oprema. "Kljub vse večjemu ozaveščanju o pomembnosti pravilne opremljenosti ta delež ostaja zaskrbljujoče visok," opozarjajo.

Glede na dejavnost, pri kateri so se zgodile nesreče, največ nesreč nastane pri hoji po označenih poteh (58 odstotkov), sledi brezpotje oziroma skrenitev z ustaljene poti (10 odstotkov). Plezanje predstavlja 6 odstotkov nesreč, medtem ko je 7 odstotkov nesreč povezanih z aktivnostmi v zraku. V primerjavi z letom 2023, ko so gorski reševalci beležili 3 odstotke, letos pri turnem smučanju beležijo le še odstotelk nesreč. Upad pripisujejo občutno manjši količini snega v primerjavi s preteklimi leti.

Kdo vse je potreboval pomoč? "Opažamo, da se je delež reševanj nepoškodovanih oseb v letu 2024 zmanjšal na 41 odstotkov – v primerjavi s 43 odstotki v letu 2023. Upamo, da to kaže na večje zavedanje gornikov o lastnih omejitvah. Kljub temu pa ta delež ostaja razmeroma visok, kar nas ponovno opozarja na pomen temeljite priprave in odgovornega obiska gora," še dodajajo.

Delež tujcev med ponesrečenimi se je od lanskega leta zmanjšal za 15 odstotkov – 289 rešenih tujih državljanov v letu 2024 v primerjavi s številko 335 leto prej. Med rešenimi so najpogosteje državljani Nemčije (58), sledijo Čehi (31), Nizozemci (28), Poljaki (19) in Belgijci (17). Gre predvsem za obiskovalce iz držav, kjer so gore manj pogoste ali manj zahtevne, kar lahko tudi vodi v podcenjevanje slovenskega gorskega sveta.

Večna stalnica: nesreče s smrtnim izidom Žal so gorski reševalci v letu 2024 zabeležili več nesreč s smrtnim izidom – 37, v primerjavi z 28 v letu 2023. "Ta podatek nas boleče opominja, da gore so nevarne in da reševalci, kljub vsem prizadevanjem, nismo vsemogočni. Nepredvidljive okoliščine, na katere nimamo vpliva, bodo vedno del gorskega sveta. Vendar lahko s skrbno preventivo, načrtovanjem tur in natančnim spremljanjem vremenskih razmer prispevamo k temu, da so takšni dogodki čim redkejši."

Pogled v prihodnost Statistika leta 2024 nas uči, da so izboljšave možne, vendar zahtevajo vztrajnost in kontinuirano delo, poudarjajo na Gorski reševalni zvezi. Verjamejo, da je letošnje zmanjšanje skupnega števila nesreč vsaj deloma posledica celoletnega ozaveščanja in preventivnih aktivnosti, ki jih izvajajo številne organizacije po vsej Sloveniji.

