Spodbujajte naše olimpijce s tribune v dnevni sobi!

Komaj smo si dobro oddahnili od evropskega nogometnega prvenstva, že bomo kmalu navijali za naše olimpijce na Japonskem. Za večino potovanje v deželo vzhajajočega sonca ne bo mogoče, vendar pa obstaja druga rešitev – da dogajanje s stadionov pripeljete v domačno dnevno sobo. Televizorji, kakršni so Samsung QLED in Samsung Crystal UHD , velika športna tekmovanja namreč oživijo do najmanjših podrobnosti. Z njimi tako ne boste zamudili niti enega pomembnega trenutka s športnih prizorišč, zraven pa boste videli še marsikaj, česar ne bodo videli niti gledalci v živo. Sploh če boste izbrali večji zaslon, medtem ko kakovost slike, ko gre za Samsung, ni bila nikoli vprašljiva. Še več. Kakovost slike je z novimi modeli televizorjev, ki jih ponuja Samsung, dosegla nove ravni.

Samsung QLED televizorji za prikazovanje slike uporabljajo QLED-tehnologijo, ki temelji na kvantnih pikah. Kvantne pike so polprevodniški material, ki je tako majhen, da se meri v nano enotah, prav njihova majhnost pa je tudi glavni razlog za neverjetno izboljšavo kakovosti slike pri gledanju televizije. Manjši so namreč sestavni delci slike, ki jo gledamo, večja je kakovost slike. Pomembna prednost QLED-televizorjev in njihove inovativne tehnologije je tudi večja svetilnost, zaradi katere je kontrastno razmerje slike veliko boljše in prijetnejše za oko, ne gre pa pozabiti niti na brezkompromisni HDR-format oziroma visokodinamično območje, ki okrepi razpon svetlobe televizorja in prinaša prepričljivejšo sliko širokih spektrov barv ter vizualne podrobnosti ne glede na to, kako svetla ali temna je vsebina, ki jo gledate.

Zato ni nobenega dvoma, da bodo tekmovanja športnikov ter filmski hiti, klasike in priljubljene serije zaživeli v najlepši luči. Prav tako kot tudi ne to, da boste do ponudbe TV-vsebin prišli hitro, saj je uporaba daljinskih upravljalnikov enostavna, na voljo pa so tudi bližnjice do različnih pretočnih platform, od Netflixa do YouTuba.

Za tiste, ki si poleg izvrstne slike želijo vizualno drzen televizor, pa bodo prava izbira Samsung Lifestyle televizorji, kakršen je Samsung The Frame, ki niso samo sredstvo za zabavo, ampak so tudi okras domu. Televizor The Frame okvirja namreč ne “skriva”, ampak ga kot oblikovni element umešča v okolje, v katerem bivate. Izberete lahko okvir v barvi, ki si jo želite, in po meri, ki se popolnoma ujema z vašim prostorom, okusom ali umetniškimi deli, zaradi magnetov pa stil zlahka spreminjate tako, da okvir preprosto pritrdite in snamete, medtem ko televizijski zaslon v vsakem trenutku lahko spremenite v sliko ali pa na njem predvajate fotografije, ki ste jih posneli s svojim mobilnim telefonom.

Še bolj oblikovno drzen in poseben lifestyle televizor pa je Samsung The Serif, ki ima poleg čudovitega okvirja in brezkompromisno kakovostne slike, ki jo omogoča QLED-tehnologija, tudi elegantno kovinsko stojalo. V nasprotju s konvencionalnimi televizorji tako ni treba, da stoji ob steni, ampak na stojalu ter ga zato lahko poljubno premikate po prostoru, ali pa mu odstranite stojalo in ga enostavno postavite na mizo.