Potrdili predlog zakona, ki predvideva ustanovitev 'super agencij'

Gre za predlog vlade, ki mu nekatere agencije nasprotujejo, saj opozarjajo, da ta predlog zakon posega v njihovo neodvisnost. Javne agencije so bile v odzivu na združevanje agencij kritične, saj jih, kot trdijo, nihče ni obvestil, da se pripravlja omenjeni predlog zakona. Prav tako so mnenja, da združevanje bistveno vpliva na njihove pristojnosti in delovanje, hkrati pa tudi posega v njihovo neodvisnost.

Vlada je na današnji dopisni seji določila besedilo predloga Zakona o Javni agenciji Republike Slovenije za trg, varnost prometa in potrošnike in Javni agenciji Republiki Slovenije za finančne trge, ki predlaga ustanovitev Javne agencije Republike Slovenije za trg, varnost prometa in potrošnike in Javne agencije Republike Slovenije za finančne trge, so sporočili z Urada vlade za komuniciranje.

Predlog zakona, po katerem bi osem regulatorjev združili v dve agenciji, je v nasprotju z vsemi demokratičnimi normami in predpisi, ki veljajo v Sloveniji, ter z evropsko direktivo, meni Javna agencija RS za varstvo konkurence (AVK). Bistveno bi se namreč zmanjšali neodvisnost in samostojnost AVK, kar je v nasprotju z direktivo, poudarja.S predlogom zakona se ne strinjamo, so jasni v Agenciji za civilno letalstvo CAA .Po njihovih besedah je predlog zakona v nasprotju z vsemi predpisi s področja letalstva.

Kot pa so v UKOM zapisali po današnji dopisni seji vlade, bo tako Javna agencija Republike Slovenija za trg, varnost prometa in potrošnike opravljala naloge na področju trga z energijo, elektronskih komunikacij, poštnih storitev, medijev in avdiovizualnih storitev, prometa, zagotavljanja varstva konkurence in varstva potrošnikov. Nastala bo s spojitvijo Agencije Republike Slovenije za energijo, Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije, Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije in Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence. Na Javno agencijo Republike za trg, varnost prometa in potrošnike se bodo prenesle tudi nekatere naloge s področja varstva potrošnikov, ki jih opravlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) ni sodelovala v nobeni fazi priprave zakona, niti niso predloga zakona prejeli v mnenje, so sporočili iz agencije. Po njihovem mnenju je odločitev o združitvi ATVP in Agencije za zavarovalni nadzor (AZN) politična. Z vidika politike kot stroke je način takšne zakonodaje neprimeren, prav tako nekatere določbe predloga zakona dodajajo. Združevanja agencij ne podpirajo, saj je v nasprotju z evropskim pravom in za energetski trg ter odjemalce ne prinaša koristi, pa so sporočili z Agencije za energijo.

Organa Javne agencije Republike Slovenije za trg, varnost prometa in potrošnike sta svet in uprava. Svet bo sestavljalo sedem članov in bodo imenovani za dobo šestih let, upravo pa bo sestavljalo šest članov, ki bo odločitve sprejemala z večino glasov. Člani uprave bodo imenovani za obdobje petih let in jih bo imenoval Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije na predlogi javnega natečaja sveta.

Javna agencija Republike Slovenija za finančne trge pa bo opravljala naloge na področju zavarovalnega nadzora in trga vrednostnih papirjev in bo nastala s spojitvijo Agencije za zavarovalni nadzor in Agencije za trg vrednostnih papirjev.

Organa Javne agencije Republike Slovenije za finančne trge sta svet in uprava. Svet bo sestavljalo pet članov, ki jih bo imenoval Državni zbor Republike Slovenije na predlog vlade na podlagi javnega natečaja, ki ga izvede ministrstvo, pristojno za finance. Upravo pa bodo sestavljali trije člani, ki jih bo imenoval Državni zbor Republike Slovenije na predlog vlade na podlagi javnega natečaja, ki ga bo izvedel svet. Člani sveta in člani uprave bodo imenovani za šest let z možnostjo ponovnega imenovanja, so sporočili z UKOM.