'Otroku moramo dati vedeti, da ni sam kriv za zlorabo, ki se mu je zgodila'

"Dom in družina bi morala biti za vse otroke varno zavetje; sodeč po podatkih različnih raziskav, ki so pokazale, da je vsak peti otrok žrtev ene izmed oblik spolnega nasilja, to za marsikaterega otroka ne drži – žrtve večinoma zlorabijo njihovi domači, ki naj bi jih imeli najbolj radi. Otroci pa se zaradi groženj storilca, sramu, krivde ali strahu bojijo spregovoriti o stvareh, ki se jim dogajajo," je ob evropskem dnevu za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo poudarila pravosodna ministrica.

Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo je Svet Evrope, na pobudo Slovenije, razglasil 18. novembra 2017.

Epidemija covida-19 je še povečala stisko vseh, ki živijo v nasilju, je na torkovem mednarodnem strokovnem srečanju s področja spolnega nasilja poudarila predsednica društva SOS telefon Maja Plaz. V trenutnih razmerah ima manj žrtev možnost poiskati pomoč, manj je tudi prijav spolnega nasilja nad otroci. A to ne pomeni, da ga ni. Raziskava, ki so jo opravili ob razvijanju modela Hiše za otroke, je pokazala, da je vsaka peta oseba v Sloveniji v otroštvu doživela vsaj eno obliko spolnega nasilja, vsaka sedma pa vsaj dve. Najpogosteje gre za dotikanje in razkazovanje. Samo šest odstotkov žrtev je vložilo kazensko ovadbo, polovica jih je šla na sodišče, vsako četrto sojenje pa se je končalo brez obsodb.

icon-expand Danes obeležujemo evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo. FOTO: Shutterstock

Kozlovičeva: Spolna zloraba povzroča neizbrisne travme Kot je opozorila ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič, spolne zlorabe predstavljajo najhujšo obliko kršenja otrokovih pravic, obenem pa je spolno nasilje tudi najbolj tabuizirana oblika nasilja, saj se najpogosteje odvija v otroku domačem okolju. "Dom in družina bi morala biti za vse otroke varno zavetje; sodeč po podatkih različnih raziskav, ki so pokazale, da je vsak peti otrok žrtev ene izmed oblik spolnega nasilja, to za marsikaterega otroka ne drži – žrtve večinoma zlorabijo njihovi domači, ki naj bi jih imeli najbolj radi. Otroci pa se zaradi groženj storilca, sramu, krivde ali strahu bojijo spregovoriti o stvareh, ki se jim dogajajo," je poudarila. Otroku moramo dati vedeti, da ni sam kriv za zlorabo, ki se mu je zgodila, pri odpravljanju posledic pa smo mu dolžni ponuditi pomoč. Treba se je namreč zavedati, da otroke – žrtve spolnega nasilja – posledice spremljajo skozi vse življenje, saj spolna zloraba povzroča neizbrisne travme, ter predstavlja grob poseg v človekovo bit, je še dodala.

icon-expand Za uspešen boj proti spolnim zlorabam se moramo truditi vsi, opozarja ministrica Lilijana Kozlovič. FOTO: Ministrstvo za pravosodje

Ministrstvo za pravosodje je s projektom Hiša za otroke (Barnahus) aktivno pristopilo k ureditvi področja zaščite otrok, žrtev spolnih zlorab. Glavni namen projekta, pri katerem sodelujejo s številnimi mednarodnimi partnerji, strokovnjaki, predvsem pa s Svetom Evrope in Evropsko komisijo, je usklajevanje sočasnih kazenskih preiskovalnih postopkov za zaščito otroka in podpora otrokom, ki so žrtve ali priče nasilja, v otroku prijaznem in varnem okolju. Po prijavi spolne zlorabe in drugih kaznivih dejanj bo v hiši potekal pogovor z otrokom, ki ga bo vodil ustrezno usposobljen preiskovalec. Otroku tako ne bo treba večkrat govoriti o spolni zlorabi, hkrati pa bo pogovor potekal v njemu prijaznem okolju, ne pa na sodišču. Na tak način želijo preprečiti ponovno viktimizacijo otroka, žrtve spolne zlorabe. Med glavne cilje Hiše za otroke spada tudi povečanje ozaveščenosti strokovnjakov in širše javnosti o pojavu spolne zlorabe otrok v Sloveniji. "Za uspešen boj proti spolnim zlorabam se moramo truditi vsi, tematike ne smemo tabuizirati, temveč se moramo o njej odkrito pogovarjati," opozarja ministrica. Več o projektu, ki bo po napovedih ministrice zaživel že v nekaj mesecih, si lahko preberete tukaj: