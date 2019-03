Spolna zloraba v centru, kjer skrbijo za mladostnike z motnjami v duševnem razvoju?

V spolno zlorabo v eni izmed enot Centra Dolfke Bostjančič naj bi bila vpletena dva mladoletna fanta. Eden izmed njiju ima poleg težje motnje v duševnem razvoju tudi diagnozo avtizma, drugi vedenjske težave in blažjo obliko motnje v duševnem razvoju. Mama prvega fanta je za dogodek, ki se je zgodil v drugi polovici februarja, izvedela tri tedne pozneje.

"Moj sin naj bi bil na kolenih in oralno zadovoljeval drugega fanta. Ta naj bi mojega sina peljal v kopalnico in mu pokazal, kaj naj stori. Fant naj bi bil večji in močnejši. Moj sin je avtist in nima pojma o spolni praksi," je v pismu zapisala mama. O dogodku je izvedela 22 dni po tem, ko se naj bi zgodil od varuha iz centra. Pred tem, na govorilnih urah, ga niso omenile niti učiteljica, vodja doma in psihologinja.

Vodja doma ji je dejala, naj se pomiri in da so fantje v obdobju, ko drug drugega raziskujejo. "Isto je trdila psihologinja, ki je izjavila tudi, da ni nujno, da bi bil sin žrtev," zapiše mama. Vodstvo o dogodku ni obvestilo drugih staršev, prav tako pa fantov niso ločili – še vedno so v isti skupini v dnevnem prostoru, uporabljajo skupno kopalnico in skupno mizo. Mama dodaja, da so varuha, ki ji je za dogodek povedal, premestili v drugo enoto.

Valerija Bužan, vodja centra, dogodka v odzivu ni zanikala. Zatrdila je, da o primeru trenutno potekajo ustrezni postopki in preiskave, a da je govoriti o spolni zlorabi neodgovorno dejanje posameznikov, ki niso bili vpleteni in ne poznajo dejstev.

Zakaj so premestili varuha, ki je o dogodku obvestil mamo? Zaradi zlorabe varstva osebnih podatkov, odgovarjajo. Upravičenost premestitve preiskuje sindikat. "Odgovorni smo za zaščito vsakega posameznika, kar je tudi naša etična dolžnost. Zato zlorab v tem smislu ni in jih ne sme biti," odgovarja Bužanova, ki je takoj po tem, ko so jo naši novinarji kontaktirali, o tem obvestila svojega odvetnika.

Mnoge varuhinje se sicer z Bužanovo, ki trdi, da govoriti o spolni zlorabi ni na mestu, ne strinja. Ena izmed njih pravi: "Z diagnozo avtizma je nemogoče, da bi pristal na odnos, moral mu je verjetno pokazati in ga prisiliti v to. Sam tega nikakor ne bi naredil, njegovo edino veselje je po rokah prelagati avtomobilčke in premetavati lego kocke."