Spolne kvote: Nobenega razloga ni, da delamo razliko med spoloma

Prva predsednica republike, prva predsednica državnega zbora in največje število poslank v parlamentu. Ženske v Sloveniji so lani zasedle nekatera politično najvplivnejša mesta. Kaj pa ženske na vodstvenih položajih v gospodarstvu? Po besedah Gorazda Podbevška iz Združenja nadzornikov Slovenije jih je v Sloveniji zelo malo. "V določenem trenutku je bil SDH edini, ki je imel v tričlanski upravi dve ženski," pravi.

SDH je v raziskavi 54 slovenskih družb ugotovil, da je kriterije, ki jih postavlja evropska direktiva, konec aprila letos izpolnjevalo 16 podjetij. Denimo Loterija in Pošta Slovenije, Terme Olimia in Savaprojekt. Veliko je še takih, kjer ni nobene ženske, pa bi, je prepričana menedžerka Sonja Šmuc, morale biti. "Za vodstvene in nadzorne funkcije človek potrebuje predvsem dve stvari, možgane in srce. In moški in ženske imamo srečo, da imamo oboje, sicer tudi dihali ne bi," je povedala.

Kot pravi, pa enake sposobnosti ženskam ne prinašajo enakih priložnosti. Vsaj delno bo te odpravljal nov zakon. Ko bo veljal, bodo morale vse javne in zasebne družbe izpolnjevati vsaj enega od kriterijev. Torej 40 odstotkov nadzornic oziroma tretjina žensk v upravi in nadzornem svetu. Združenje nadzornikov predlaga uvedbo obeh.