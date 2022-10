Spolne zlorabe deklet v konjeniškem klubu? Trenerja uradno prijavila Policiji

Na prigovarjanje prijateljice, ki pozna razmere v ljubljanskem konjeniškem klubu, sta se zdaj že odrasli dekleti zgodbo odločili zaupati Dnevniku. V času, ko sta bili še najstnici, naj bi ju trener jahanja spolno zlorabil, spregovoriti pa sta se odločili, ker moški še vedno trenira mlada dekleta. Nočeta namreč, da bi se grozote, ki so se zgodile njima, zgodile še kateremu drugemu dekletu.

Kot je poročal medij, naj bi trener eno od deklet prvič spolno zlorabil, ko je bila stara 11 let, drugo pa pri njenih 17 letih. Prva naj bi medtem prisostvovala pri posilstvu še enega dekleta, ki je bila takrat po njeni oceni stara 13 ali 14 let. A prepričani sta, da je zlorabljenih deklet še več. Kot sta povedali, je trener po treningih deklice pogosto peljal na pico ali pa jim doma spekel palačinke ter jih nato razvozil domov. Tako naj bi se začelo za takrat 11-letno deklico. "Jasno mi je bilo, da me je k temu prisilil, a vseeno sem bila prepričana, da me bo vsak, ki bi mu povedala, nadrl. Mislila sem, da sem kriva za to, kar se mi je zgodilo," se spominja travmatičnih dogodkov.