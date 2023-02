Spolne zlorabe otrok: Storilci so pogosto osebe, ki jih otroci poznajo

"Ljudje si pogosto mislimo, da do spolnih zlorab otrok pogosteje prihaja v problematičnih, socialno šibkejših družinah, kjer so prisotne tudi težave z alkoholom. Vendar je to splošen stereotip, ki ne drži," je pojasnila strokovnjakinja iz Združenja za moč, kjer se med drugim ukvarjajo z izvajanjem pomoči in podpore na področju spolnega nasilja, spolnih zlorab in drugih oblik nasilja.

Na pomen ozaveščanja in informiranja vseh, ki delajo z otroki in mladimi, opozarja tudi predsednica Društva za nenasilno komunikacijo Katja Zabukovec Kerin . Ozaveščanje namreč zagotovo pripomore k hitrejši zaznavi težav pri otrocih, ki se lahko izkažejo kot posledica spolne zlorabe, poudarja.

Sogovornica ob tem staršem svetuje še, da pri sumu na spolno zlorabo otroka sledijo svojim občutkom, verjamejo otrokom in se poskušajo o tem tudi dodatno izobraziti in informirati. "Seveda vsaka stiska otroka še ne pomeni nujno zlorabe, vendar pa je lahko klic na pomoč in temu je treba slediti," je poudarila Hrženjak.

"Lahko gre za regresijo v vedenju otroka, denimo to, da otrok, ki ne lula več v hlačke, znova začne močiti posteljo. Pozorni moramo biti tudi na morebitne izbruhe agresije ali pa, da se otrok umika vase. Znak, da je nekaj narobe, je lahko tudi to, da otroci poročajo o glavobolu ali o tem, da jih boli trebušček," ponazarja sogovornica. Prav tako svetuje staršem, da so pozorni, kako se otrok vede do določene osebe.

Na vprašanje, na kakšne znake morajo biti pozorni starši, če sumijo, da so njihovi otroci žrtve spolne zlorabe, Hrženjakova odgovarja, da je to nekoliko odvisno tudi od starosti otroka. Svetuje pa, da so starši pozorni predvsem na znake, ki kažejo, da se je v vedenju otroka nekaj spremenilo.

Evropske študije kažejo, da je eden izmed petih otrok v času otroštva žrtev spolnega nasilja. V to številko so zajete različne oblike spolnega nasilja: spolna zloraba v družini, spolni napadi vrstnikov, otroška pornografija in prostitucija, nagovarjanja preko spleta, spolno nadlegovanje in korupcija.

Policija je predlani obravnavala 119 spolnih napadov na osebo, mlajšo od 15 let, v letu 2020 pa sto tovrstnih kaznivih dejanj. V letu 2019 so policisti zabeležili 145 primerov, v letu 2018 pa 96 takih primerov. Iz statističnega pregleda dela policije za prvo polletje 2022, ki je objavljeno na spletni strani policije, pa izhaja, da je v prvih šestih mesecih lanskega leta policija obravnavala 72 kaznivih dejanj spolnih napadov zoper osebo, mlajšo od 15 let.

Na policiji ugotavljajo, da se spolne zlorabe otrok pogosto zgodijo znotraj družine, bodisi ožje, širše ali razširjene družine oz. so storilci osebe, ki jih otroci načeloma poznajo. "Zato je potrebno, da že zgodaj učimo in ozaveščamo otroke o dovoljenih in nedovoljenih dotikih, predvsem pa je pomembno, da ko otrok enkrat spregovori o zlorabi, da mu verjamemo in mu v nadaljevanju seveda pomagamo. Otroci namreč spadajo med ranljive skupine, ki jih moramo obravnavati še posebej skrbno in obzirno ter vseskozi delovati v njihovo največjo korist," so sporočili iz generalne policijske uprave.

Pomembno je, da otrok dobi dobro podporo

Kadar se otrok-žrtev znajde v kazenskem postopku, je zelo pomembno, da ga zasliši strokovnjak z znanjem izvajanja forenzičnega intervjuja in da otrok ob tem dobi podporo, tako v obliki krizne podpore kot tudi nadaljnje psihosocialne pomoči ali terapevtske obravnave, pa so ob tem izpostavili v Hiši za otroke, kjer je to njihova glavna naloga.

"Zavedamo se, da z vzpostavitvijo Hiše za otroke in nudenjem usposabljanja različnim strokovnjakom krepimo zavedanje splošne in strokovne javnosti po resni obravnavi otrok, ki so žrtve spolnega nasilja. Ob tem posledično opažen trend naraščanja prijav spolnega nasilja nad otroki lahko nakazuje večjo ozaveščenost strokovnjakov in ni nujno povezana s porastom tovrstnih kaznivih dejanj. Problematika spolnih zlorab otrok je v družbi prisotna že od nekdaj in ravno z opozarjanjem nanjo pripomoremo k pravilnemu odzivanju in primerni zaščiti otrok," je navedla direktorica Hiše za otroke Simona Mikec.