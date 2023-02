Spolne zlorabe: Policija trenerja jahanja ovadila tožilstvu

Trenerju jahanja grozi do deset let zapora.

Učitelj, vzgojitelj, skrbnik, posvojitelj, roditelj, duhovnik, zdravnik ali druga oseba, ki z zlorabo svojega položaja spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo, ki še ni stara petnajst let in mu je zaupana v učenje, vzgojo, zdravljenje, varstvo ali oskrbo, se kaznuje z zaporom od treh do desetih let.

Pri Dnevniku so znova govorili tudi z obema oškodovankama, za katerima je, kot ugotavljata sami, najtežji del poti, a odločitve, da sta zbrali pogum in spregovorili, ne obžalujeta. Prva je dejala, da se, potem ko je delila svojo zgodbo, počuti veliko bolje. "Takrat sem šele začela čisto zares dojemati, kaj se mi je zgodilo. Niti četrtine vam nisem povedala, saj določenih stvari nisem mogla niti izustiti," je dejala. Besede pohvale pa je namenila kriminalistki in kriminalistu, ki sta prevzela njen primer. Kot je dejala, sta poskrbela, da se je počutila varno in slišano, ter ji dala občutek, da ne bo prepuščena sama sebi. "Vsi so bili korektni, strokovni in prijazni," je dodala.

"Danes sem veliko bolj pomirjena kot oktobra, ko sem začela o tem govoriti. Lažje je, ker sem storila prvi korak. Vem, da bo vse v redu, da ni nobene nevarnosti zame. Odleglo mi je, da sem spregovorila," pa jim je povedala druga oškodovanka.

Policija naj bi zaslišala tudi ovadenega trenerja jahanja, ki naj ne bi bil preveč zgovoren, še piše Dnevnik. Novinarjem je sicer dejal, da nikoli ni imel spolnega odnosa z osebo, mlajšo od 15 let, da jih je res kdaj povabil domov na večerjo, a da se nikoli ni zgodilo nič spornega.