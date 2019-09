'Ko se otrok odloči, da bo razkril zlorabo, je pomembno, da se primerno odzovemo'

Buljan Flandrova, ustanoviteljica svetovalne mreže za zlorabljene in zanemarjene otroke "Pogumni telefon", pa tudi stalna sodna izvedenka za področje starševstva in oceno verodostojnosti v primerih nasilja nad otroki, je ena od udeležencev, ki danes predava na 9. posvetu o problematiki zlorab otrok na spletu na Fakulteti za družbene vede.

Zloraba spremeni delovanje možganov in posledično vedenje, kar se kaže kot slaba samopodoba, nezaupanje v lastno moč in avtonomijo, razdražljivost. Kaže se z nespecifičnimi telesnimi znaki in simptomi, ki kažejo spremenjeno delovanje našega avtonomnega živčevja. Posledice teh izkušenj v otroštvu, pa tudi v navidezni odsotnosti takojšnjih posledic, nosimo vse življenje, opozarja Tina Bregant, doktorica znanosti s področja nevrologije, docentka, specialistka pediatrije, specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine (FRM), zdravnica in mama treh otrok.

Posebna oblika zlorabe je izkoriščanje otrok. To se nanaša na katerokoli vključitev otroka v prostitucijo, pornografijo, prisilni zakon in druge oblike spolnih zlorab, prisilno beračenje, delo, suženjstvo, prisilno krajo, trgovanje z organi in trgovanje z ljudmi. "Otroci, ki so žrtve izkoriščanja, se počutijo nemočno, izolirano od oseb, ki bi jim lahko pomagale. Doživljajo velik strah zaradi možnih posledic v primeru razkritja izkoriščanja. Do drugih oseb so nezaupljivi, ne vedo, kje in kako bi poiskali pomoč," pojasnjuje.

A spolna zloraba otrok se ne zgodi zgolj v obliki fizičnega stika z osebo, pač pa tudi prek sodobnih tehnologij. T. i. sextortion je izsiljevanje prek interneta in vključuje različne oblike groženj, običajno grožnjo z objavo ali posredovanjem spolno eksplicitnih fotografij žrtve, če ta žrtev ne bo sodelovala v nadaljnjih spolnih aktivnostih. V večini primerov je občutljiva vsebina poslana prostovoljno od žrtve, v fazi t. i. sekstinga, vendar je sextortion lahko tudi posledica vdora v napravo in kraje fotografij žrtve. Polovica žrtev nikomur ne zaupa, kaj se jim dogaja. Veliko jih doživlja strah in sram. Strah jih je, da se bodo znašli v težavah, saj so one same prostovoljno pošiljale vsebino, za katero so zdaj izsiljevane. Od te polovice žrtev, ki zberejo pogum in poročajo o tem, kar se jim je zgodilo, le tretjina izsiljevanje razkrije svojim staršem, druge pomoč iščejo na spletu ali pri svojih vrstnikih.

Ko se otrok odloči, da bo razkril zlorabo, je pomembno, da se primerno odzovemo, opozarja Buljan Flandrova. Informacije morajo biti zbrane v najkrajšem možnem času po dogodku, z odprtimi vprašanji, na katera otrok prosto odgovarja, s čim manj posredovanimi informacijami od tistega, ki sprašuje. "Če želimo pri obravnavi zlorabljenega otroka doseči optimalne rezultate, je sodelovanje z vsemi deli sistema ključnega pomena," še opozarja strokovnjakinja. Na Polikliniki za zaščito otrok in mladine v Zagrebu v primerih obravnave zlorab otrok sodelujejo tako s policijo, tožilstvom in sodiščem, pa tudi s šolami, vrtci, centri za socialno delo, starši, zdravniki, nevladnimi organizacijami in drugimi zdravstvenimi inštitucijami.

V kontekstu spolnih zlorab otrok in izkoriščanja otrok je preventiva bistvenega pomena. Ta naj se izvaja prek izobraževanja v šoli, na delovnem mestu in s pomočjo medijev, s ciljem izobraževati, informirati in ozaveščati otroke, starše, učitelje, strokovnjake ter splošno javnost o tem, kaj je zloraba, kako jo prepoznati, kako zaščititi otroke in kako ukrepati, če se zloraba zgodi, še dodaja.