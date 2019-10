Spolni napad na maserko v ljubljanskem hotelu

Masaže v Sloveniji, ki jih ponujajo saloni, so večinoma terapevtske, refleksne, sproščujoče in daleč od tega, da bi usposobljeni terapevti in maserji nudili tudi erotične masaže. A gostje tega mnogokrat ne razumejo. Za našo kamero je spregovorila mlada maserka, ki dela v enem od ljubljanskih hotelov in jo je pred dvema dnevoma stranka spolno napadla.

Premožen možakar je bil gost hotela in je vedel, da tam ne nudijo erotičnih masaž s 'srečnim koncem'. Šokirana maserka je napad nato prijavila policiji, kjer pa je, po njenih besedah, doživela hladen tuš. Več pa v oddaji Svet na Kanalu A ob 18. uri.