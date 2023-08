Spolni napad na mladoletnico: minister odredil nadzor nad delom Policije

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je v povezavi s primerom domnevnega spolnega napada na mladoletno deklico odredil izredni nadzor nad delom Policije. Ta je po prejeti prijavi sprva pridržala osumljenca, sodnik pa je odredil prepoved približevanja žrtvi. A po naših neuradnih informacijah naj Policija po prijavi ne bi razširila preiskave. Kot nam je povedal vir, niso zaslišali drugih potencialnih žrtev in prič.

Ravnatelj ene od gorenjskih osnovnih šol in oče štirih otrok naj bi, kot je v četrtek poročal Dnevnik, v začetku poletja spolno napadel mladoletno hčer svoje nove partnerice. Deklica naj bi se po incidentu izpovedala mami, skupaj pa naj bi dogodek prijavili Policiji.

Kot smo poročali včeraj, je domnevni spolni predator med preiskavo na prostosti, med poletjem, ko v šoli ni bilo otrok, pa je tudi delal. Policija je sicer potrdila, da so prejeli prijavo in odredili pridržanje, preiskovalni sodnik pa je moškemu pozneje odredil prepoved približevanja domnevni žrtvi. A po naših informacijah naj Policija po prijavi ne bi razširila preiskave. Kot nam je povedal vir, Policija ni zaslišala drugih potencialnih žrtev in prič.

Podravnateljica šole zanika zapise nekaterih medijev, da so se zlorabe dogajale tudi v šolskih prostorih. Svet šole je sicer v četrtek prejel ravnateljev odstop in odpoved delovnega razmerja.

Z ministrstva za notranje zadeve so zdaj sporočili, da je minister Boštjan Poklukar odredil izredni nadzor nad delom Policije pri odkrivanju in preiskavi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost na območju PU Kranj. Namen nadzora je preveriti in oceniti, ali policisti izvajajo policijske naloge in uporabljajo policijska pooblastila v predkazenskem postopku zakonito in strokovno, so zapisali. "Poudarek nadzora bo na strokovni, hitri in skrbni obravnavi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost iz 19. poglavja Kazenskega zakonika, obveščanju in sodelovanju Policije s pristojnimi institucijami ter dosledni izvedbi vseh zakonitih ukrepov za zaščito žrtev kaznivih dejanj."

Na ministrstvu so hkrati poudarili, da tovrstna kazniva dejanja predstavljajo hudo kršitev temeljnih človekovih pravic, med drugim pravice do življenja, varnosti in dostojanstva, zaščite pred telesnimi ter duševnimi poškodbami in pravice do enakosti v družini.