Spolni škandal med slovenskimi jezuiti: žrtev naj bi bila mladoletna oseba

Slovenske jezuite pretresa nov spolni škandal, kar so tokrat v skupnosti naznanili kar sami. Žrtev naj bi bila mladoletna oseba, prijavo pa so potrdili z obvestilom na spletu ter ob tem morebitne druge žrtve pozvali, naj se javijo. Zloraba, ki jo Policija že preiskuje, naj bi se sicer zgodila pred več kot tremi desetletji, osumljeni pa je bil nato umaknjen iz pastoralnega dela.

OGLAS

"Na sedež Slovenske province Družbe Jezusove je bila pred kratkim podana prijava spolne zlorabe mladoletne osebe proti članu naše province. Zloraba naj bi se zgodila leta 1989." Takole se glasi obvestilo skupnosti slovenskih jezuitov s pozivom morebitnim žrtvam. Zapisali so ga kar na svoji spletni strani. O tem so minuli konec tedna, kot smo izvedeli od več virov, obveščali tudi v cerkvah pri mašnih obredih. Jezuiti so še sporočili, da so "v skladu s smernicami za zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih oseb v Katoliški cerkvi v Sloveniji o sumu obvestili Policijo in sprožili preliminarni notranji postopek za potrditev utemeljenosti obtožb".

Duhovnik (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock icon-expand

"V tem primeru so naredili en korak naprej. Pozdravljam, da so se opredelili do zlorab in da so tudi že ukrepali," pravi odvetnica Barbara Nastran, ki se že leta ukvarja z različnimi primeri zlorab. V slovenski škofovski konferenci zadeve ne komentirajo, prav tako smo zaman klicali jezuite, ki sicer, kot izhaja iz zapisa na spletu, iskreno obžalujejo "pomanjkljivo izvajanje zaščitnih ukrepov v preteklosti". Policija pa danes: "Trenutno lahko potrdimo le, da je Policijska uprava Ljubljana prejela prijavo in preverjamo navedbe, zato vam več pojasnil še ne moremo posredovati."