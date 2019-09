Spolno nadlegovanje na eni najboljših gimnazij pri nas?

Vse to se je dogajalo med počitnicami. Predzadnji teden avgusta je prejela urnik za novo šolsko leto, pred enim tednom pa hladen tuš: "Zadnji uradni razgovor je bil: Anja, tam so vrata, na svidenje!"

To je trajalo ves teden. Ko so se vrnili domov, so se grožnje razširile. Trpinčiti jo je začela še njegova žena. Besedni napadi v smislu, kako sploh lahko živi in naj pazi, ker drugo leto zanjo na šoli ne bo več dela.

Prepričana je, da ji pogodbe o zaposlitvi niso podaljšali zaradi prijave, kar pa ravnatelj Ivan Lorenčič odločno zanika. "Ni bila odpuščena. Prenehalo ji je pač delovno razmerje za določen čas in v skladu z našim razumevanjem zakonodaje in seveda tudi obsega dela v naslednjem letu, se delovnega razmerja ni dalo podaljšati," pojasnjuje.

Interes za zgodovino in geografijo upada, tako Lorenčič, zato ji niso mogli zagotoviti dovolj ur. Prijava nadlegovanja je zanj končana – dokazov, da bi profesorja – mož in žena – karkoli naredila narobe, ni. "Nobenega vpliva nimam na to, da nima službe. Nobenega. Tudi, če prijave mobinga ne bi bilo, bi bila odločitev ista,"pravi ravnatelj.

Sovičeva je prepričana, da to ni res, in dodaja, da so medtem njeni, zdaj že nekdanji sodelavci od ravnatelja prejeli elektronsko pošto, v kateri je pisalo, da če bodo kakorkoli poizvedovali o tem primeru, lahko to vodi v kršitev znotraj delovnih razmerij in lahko ostanejo brez službe.

To ni bila grožnja, je odločen ravnatelj, sodelavce sem, ker želim imeti čiste račune, želel zgolj obvestiti o izpeljanem postopku.