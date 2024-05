Spomenik osamosvojitve bo stal na Trgu republike

"Komisija za pripravo izhodišč za postavitev spomenika slovenske osamosvojitve v Ljubljani je ob soglasju vseh navzočih članic in članov sprejela sklep, da v izhodiščih predlaga Vladi Republike Slovenije, da se kot lokacijo za postavitev spomenika določi Trg republike v Ljubljani, pri čemer se upoštevajo vsa kulturno-varstvena merila," je po današnji seji sporočila vlada.

Na Trgu republike je bila 26. junija 1991 uradno in slovesno razglašena neodvisna Republika Slovenija. Takrat je se je na osrednji državni proslavi zbral celotni državni vrh, nekateri predstavniki tujih držav in množica ljudi, prvič je bila tudi razvita nova slovenska zastava. "Poudariti je treba, da je dvig zastave tudi izredno simbolen in čustven element naše samostojnosti in državnosti. Trg republike je postavljen pred stavbo parlamenta ter tako tudi simbolno ponazarja razmerje med ljudstvom in oblastjo."

Kot mikrolokacijo za postavitev spomenika osamosvojitve na podlagi strokovnega mnenja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije je komisija predlagala prostor, kjer zdaj stoji drog za zastavo in kjer je bila do premestitve zasajena lipa.