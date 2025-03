Spomenik slovenske osamosvojitve bo, denar zagotovljen

Namen projekta, ki ga bo ministrstvo izvedlo v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije, je izvesti mednarodno odprt javni natečaj za postavitev spomenika ter skladno s projektno dokumentacijo postaviti objekt.

Trg republike v Ljubljani so izbrali "zaradi kraja spomina in lokacije proslave ter prvega dviga zastave v juniju 1991, ko je bila uradno in slovesno razglašena neodvisna Republika Slovenija," so sporočili z Morsa. "Spomenik bo tako izraz zgodovine kot tudi vizije za prihodnost," so še dodali.