Spomenka Hribar za neuvrščenost po vzoru Tita in Jugoslavije

Po mirovniškem pismu Aurelija Jurija in 'pravičniškem' Luke Lisjaka Gabrijelčiča, prihaja še tretji poziv Golobovi vladi glede pozicioniranja Slovenije do ukrajinske vojne. Tretjo pot predlaga filozofinja in publicistka Spomenka Hribar; in sicer posodobljeno Titovo zunanjepolitično domislico - gibanje neuvrščenih oziroma Evropskih neuvrščenih. Zunanja ministrica Tanja Fajon bo vse ideje pretresla v petek na prvem zasedanju prevetrenega strateškega sveta za zunanjo politiko. In kdo vse bo v njem svetoval ministrici?

Ker da tako Jurijevo kot Lisjakovo pismo Golobovi vladi pristajata na imperialistično politiko ZDA in služabništvo EU, ena od ključnih osebnosti slovenske osamosvojitve predlaga tretjo pot - z reciklažo zgodovine. PREBERI ŠE Novo pismo vladi: 'Ukrajinski odpor je treba podpreti z vsemi sredstvi' "Predlagam naši vladi, da se obnaša tako, kot se je nekoč Jugoslavija s Titom, ko je predlagala politiko neuvrščenosti. To je bilo takrat absurdno. Nekaterim se je zdelo smešno, da ena majhna država predlaga nekaj takega. Vendar iz tega je nastalo gibanje, ki je za kar nekaj časa relativiziralo hladno vojno. Oziroma neposredni trk ZDA in Rusije," meni Spomenka Hribar. Tako novi levo-sredinski oblasti priporoča "/.../ da posreduje evropskim institucijam uradno slovensko pobudo za začetek pogajanj med EU in Rusko federacijo (brez "pomoči" ameriške politike) o trajnem miru. In da začne pogajanja za osnovanje projekta Evrazije kot subjekta mednarodne politike," je Hribarjeva zapisala v časniku Večer. icon-expand Jugoslavija je bila ustanoviteljica Gibanja neuvrščenih, ki deluje še danes, vendar s precej okrnjenim vplivom. FOTO: Bobo Medtem je premier Robert Golob v Bruslju zaključil realno politiko glede vojne ne vzhodu in pozdravil potezo Evropske komisije, da Ukrajini in Moldaviji podeli status kandidatk za članstvo v EU. Ter s tem že naravnal slovenski zunanje-politični kurs. PREBERI ŠE Poziv vladi k spremembi politike do Rusije. Fajonova pismo delno podprla "Verjamem, da bo največ razprave o tem, katera priporočila ali po domače pogoje mora Ukrajina na tej svoji poti izpolniti. Glede na to, da pa je v posebni situaciji zaradi vojne, vejamam, da bo obstajalo dovolj politične modrosti, zato, da bomo pri tem flesibilni. In da ne bomo postavljali pogojev z namenom blokiranja, ampak usmerjanja tega procesa," je dejal Golob. Veliko zunanjpolitično soočenje slovenske politike, kjer naj bi sodelovali tudi vsi prvaki parlamentarnih strank, bo na parlamentarnem odboru v torek. To pa so, kot poroča Delo, ključni poznavalci geopolitike, ki bodo Tanji Fajon svetovali, kam naj v mednarodnih vodah vodi slovensko barko. Zunanja ministrica je sicer prenovljen strateški svet sklicala za petek, kamor bo z idejo posodobljenih neuvrščenih vabljena tudi Spomenka Hribar.