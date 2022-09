Spomin na antifašističnega Tigra s priokusom zmage skrajne desnice v Italiji

Organizacija TIGR je delovala na območju celotne Primorske, segla pa je tudi na hrvaško stran v Istro, na ozemlje, ki je po prvi svetovni vojni pripadlo Italiji. Z delovanjem so prenehali 14 let po ustanovitvi ob pripojitvi k narodno osvobodilni fronti.

Na Nanosu se je leta 1927 sestalo šest primorskih fantov, ti pa so se odločili za upor proti fašistom na več načinov, tudi z bojem za slovenski jezik. Tigrovci so preprečevali učenje zgolj italijanskega jezika v osnovnih šolah in vrtcih. V ta namen so požgali kar nekaj teh učnih ustanov, ki so jih imenovali potujčevalnice slovenskih otrok, je ob 95. obletnici za STA med povedal predsednik Društva TIGR Primorske Gorazd Humar .

"Zato mora biti glas nas Primorcev, ki smo bili žrtve italijanskega fašizma, še toliko glasnejši. Po sto letih vemo, kaj se je zgodilo s pohodom na Rim, ki je zaznamoval usodo Primorske in Primorcev. TIGR je nastal prav zaradi tega, danes pa želimo glas o njem razširiti ne le po Sloveniji, temveč po tudi po Italiji in po Evropi," je dejal predsednik društva TIGR. Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je medtem izpostavil, da je bilo med prisotnimi zaznati zaskrbljenost, ki je bila sicer prisotna že v času predvolilnih anket. Obljubil je, da bodo skrbno spremljali, kako se stvari odvijajo v Italiji, in trdno podpirali Slovenke in Slovence, ki živijo tam.

Spominu na tigrovce so se na slavnostni akademiji ob 95. obletnici ustanovitve organizacije poklonili tudi v Novi Gorici. Ob tem pa se slavnostni govorci niso mogli izogniti aktualnemu političnemu dogajanju pri naših zahodnih sosedih, kjer oblast prevzemajo desne stranke z Brati Italije na čelu. Zgodovinski opomini, ki jih običajno obeležujemo na takšnih dogodkih, tako že dolgo niso bili tako aktualni kot so danes.

Zaradi načina svojega delovanja TIGR v Italiji sicer še danes velja za teroristično organizacijo. Potekajo sicer prizadevanja za rehabilitacijo tigrovcev, podobno kot tudi za rehabilitacijo bazoviških rodoljubov. Pomembno vlogo pri tem bi lahko imela spravna poteza slovenskega in italijanskega predsednika Boruta Pahorja in Sergia Mattarelle , ki sta se četverici julija 2020 skupaj poklonila ob spomeniku pri Bazovici.

A organizatorji so bili najbolj zadovoljni s številčno udeležbo potomcev tigrovcev. Eden izmed njih, ki živi v zamejstvu, je povedal, da je bila nedelja zanje žalosten dan. Da je v Italiji zmagovalka izprijena desnica, idealna naslednica režima, ki je zažgal Narodni dom in dvajset let preganjal Primorce. In da pred sabo vidijo težke čase. Govora je seveda o najverjetnejši predsednici vlade Giorgii Meloni , ki je pred leti obžalovala vrnitev Narodnega doma v Trstu Slovencem, ob tem pa TIGR označila za teroristično organizacijo.

Številni Slovenci v Italiji so po rezultatu volitev zaskrbljeni, italijanska senatorka slovenskega rodu Tatjana Rojc ocenjuje, da razplet pomeni korak nazaj za Slovence v Italiji, ki bodo morali biti znova zelo pozorni, da ne bodo žrtve krčenja pravic. Kritična je tudi do slovenskih politikov, ki so čestitali Melonijevi, češ da ne razumejo, kaj pomeni Melonijeva. Z besedami "V Italiji je demokratična desnica včeraj dobila večino v obeh domovih parlamenta," je zmagovalki italijanskih volitev čestital prvak SDS Janez Janša. Slovenski vladi pa je dejal, naj nadgradi dobre odnose z našo največjo sosedo.

A Rojčeva je opozorila, da Melonijeva ni konservativna liberalna desnica, temveč tista skrajna, "ki je bila proti vrnitvi Narodnega doma v Trstu Slovencem in katere predstavniki so že objavljali, da so proti Slovencem ter da se bodo trudili, da bodo najprej krčili vsa finančna sredstva za slovensko manjšino v Italiji in tudi finančna sredstva za italijansko manjšino v Sloveniji in na Hrvaškem". "To pomeni, da je to absolutno nacionalistična stranka, ki je proti nam in ki Slovenije nikakor ne bo upoštevala. To naj si zapišejo dobro v spominsko knjigo," je še dejala.

Da bodo Robertu Menii namenili tri vprašanja, so sporočili tudi v Uniji Istranov. Med drugim bodo zahtevali, da se zakonsko določi učinkovito kaznovanje tistih, ki zanikajo fojbe in eksodusa ter odvzem najvišjih italijanskih časti maršalu Titu ter še 12 drugim osebam. Prav tako bodo zahtevali revizijo državnega financiranja organizacij izgnancev in italijanske in slovenske manjšine v Sloveniji in Italiji. Ob tem pa so naslovili tudi zaustavitev vsakršne možnosti podpore političnim organizacijam slovenske manjšine v Italiji pri njihovem uresničevanju projekta povišanja spominskega kamna, ki so ga leta 1945 "posvetili štirim usmrčenim teroristom organizacije TIGR".