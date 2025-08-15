Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Slovenija

Spomin na Marijino smrt in vnebovzetje, Zore o dostojanstvu človeškega telesa

Brezje, 15. 08. 2025 10.56 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA
Komentarji
21

Na praznik Marijinega vnebovzetja ali veliki šmaren, ki je eden največjih krščanskih praznikov, se v Marijinih svetiščih zbirajo verniki in se spominjajo Marijine smrti in vnebovzetja. Osrednjo mašo pred baziliko Marije Pomagaj na Brezjah je daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. V pridigi je izpostavil dostojanstvo človeškega telesa ter se ob tem ponovno zavzel za dostojen pokop žrtev povojnih pobojev.

Marijino vnebovzetje sodi med najstarejše Marijine praznike, saj njegove prve omembe segajo v obdobje pred 4. stoletjem. Vendar je papež Pij XII. versko resnico o njenem vnebovzetju slovesno razglasil šele leta 1950. Katoliška in pravoslavna cerkev praznik obeležujeta na isti dan, navaja Katoliška cerkev v Sloveniji na svoji spletni strani.

Marijino vnebovzetje po njihovih besedah pomeni poklon ženi, saj je Bog Marijo, ženo in mater, poveličal v nebesih. Hkrati je to praznik upanja. Marija, ki je bila človek, je namreč po mnenju kristjanov dosegla polnost življenja, ki ga vidijo v večnosti.

Na osrednji maši na Brezjah je vernike nagovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je navedel, da bi lahko zgodovinski razlog za razglasitev dogme o Marijinem vnebovzetju lahko našli v grobem materializmu, ki se je v 20. stoletju močno širil in pri mnogih povzročil dvom v vstajenje telesa. Nekateri avtorji opozarjajo tudi na kratek čas med koncem druge svetovne vojne in razglasitvijo dogme.

Preberi še Golob o romanju: Množičnost ti da občutek, da nisi sam

"Med boji in izgoni je umrlo ogromno ljudi. Njihova trupla večkrat niso bila deležna nobenega spoštovanja. Zdelo se je, da človeško telo nima več nobene vrednosti. Podobe in izkušnje so se vtisnile v srca in duše mnogih pripadnikov vojne generacije," je pojasnil Zore.

Dogma o Marijinem vnebovzetju pa govori, da ni tako. "Pred Bogom ima vsako človeško telo svoje dostojanstvo. To je pokazal na Mariji. Zato imajo tudi mrtvi v svetovni vojni to dostojanstvo, četudi ga nihče ni opazil," je dejal nadškof ter dodal, da ima človekovo telo neodtujljivo dostojanstvo, tudi ko je mrtvo.

Stanislav Zore
Stanislav Zore FOTO: Luka Kotnik

"Zato nas pretrese, ko žal še vedno slišimo govoriti o kosteh, o premetavanju kosti, ko gre za prizadevanje za spoštljiv in dostojen pokop tistih, ki čakajo na pokop v kostnici v Škofji Loki in še mnogo več drugih, ki še vedno čakajo, da bodo smeli pustiti za seboj kraška brezna in rudniške jaške ter jim bomo dali grob v posvečeni zemlji," je dejal. Poudaril je, da dostojen pokop pomeni, da "jim vrnemo in priznamo tisto dostojanstvo, poštenje in ljubezen do domovine, ki so jim bili zanikani zaradi opravičevanja zločina, ki se je nad njimi zgodil".

Zore je v pridigi spregovoril tudi o evtanaziji, o kateri je dejal, da se je "parlament oziroma del tega zakonodajnega telesa odpovedal varovanju življenja in skrbi za najbolj ogrožene ljudi med nami". Kot je dejal Zore, so odločitve drugih njihova odgovornost, dolžnost kristjanov pa je, da povedo, kakšni so njihovi pogledi. "Mi bomo ostali zagovorniki in varuhi človekovega življenja od njegovega spočetja do njegove naravne smrti," je poudaril.

Verniki pri maši na Brezjah
Verniki pri maši na Brezjah FOTO: Luka Kotnik

Zoretu je pred baziliko Marije Pomagaj na Brezjah prisluhnila množica vernikov, še več pa se jih na Brezjah, ki velja za slovensko Marijino narodno svetišče, zvrsti čez cel dan. Verniki se k podobi Marije Pomagaj, ki jo je pred več kot 200 leti naslikal Leopold Layer, pogosto obračajo zaradi prošenj in zahval. Pri obisku Brezij na veliki šmaren številni izpostavljajo tudi pomen tradicije.

Veliko jih vsako leto pride na Brezje ali pa obiščejo drugo slovensko Marijino svetišče. Številni pridejo z družinami in obisk Brezij povežejo z obiskom sorodnikov ali prijateljev. Zlasti tisti iz bližnjih krajev priložnost izkoristijo tudi za rekreacijo in se na Brezje podajo peš ali s kolesom.

marijino vnebovzetje stanislav zore praznik brezje
Naslednji članek

Golob o romanju: Množičnost ti da občutek, da nisi sam

SORODNI ČLANKI

Golob o romanju: Množičnost ti da občutek, da nisi sam

Romarji lahko na cestah pričakujejo gnečo, v romarskih središčih pa vročino

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (21)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
St. Gallen
15. 08. 2025 12.11
-1
izbirajte med kalifatom in Vatikanom
ODGOVORI
0 1
SDS_je_poden
15. 08. 2025 12.13
Izberemo svobodo, torej ateizem. Vas skrajneže pa nabrcamo vsakič, ko boste stegovali kremplje nad nas. VSA-KIČ!
ODGOVORI
0 0
biggbrader
15. 08. 2025 12.10
+0
Čestitke vsem Državljanom.
ODGOVORI
1 1
SDS_je_poden
15. 08. 2025 12.11
Ne praznujem, ampak hvala in enako.
ODGOVORI
0 0
SDS_je_poden
15. 08. 2025 12.04
-4
Že furajo propagando. RKC je treba udariti po prstih.
ODGOVORI
0 4
SDS_je_poden
15. 08. 2025 12.07
-3
Papež Pij je razglasil "resnico" o nebovzetju. 🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
0 3
Minifa
15. 08. 2025 12.00
+0
Najbolj kuhani in rdeči kot pesa in paradajz postanejo RDEČI propadli komunisti in kurjeki z zvezdo, saj so propadli prej ko v 50 letih, kljub nasilju, terorju, varovanju vojske ustave, zakonov MILICE in pravosodja..cerkev pa deluje nenehno naprej ( tudi kot firma ) vera pa postaja vse bolj priljubljena opcija pri mladih..
ODGOVORI
2 2
Soul
15. 08. 2025 11.55
-3
Čas je že, da se cerkveni veljaki odločijo v katero smer bo peljala njihova dogma. Namreč, enkrat umre, spet drugič se odvije vnebozetje duše in telesa.. Ja, letnica 400 se je pisala in pod vtisom pobeznelga uma se resnica preoblikuje v utopijo. Nauki kot nauki, z vidika zradirane reinkarnacije veliko bolj razumljivi in logični, seveda le za tiste, ki želijo preseči utrjeno pot.
ODGOVORI
0 3
borjac
15. 08. 2025 11.52
+2
Zore o dostojanstvu človeškega telesa , Zore ali imajo otroci ki umirajo za lakoto tudi človeško telo ??? kakšno besedo bi lahko potrošil za to sramoto človeštva , Marija bi to razumela in blagoslovila , kajti Marija Pomagaj je dobrotljivo bitje polno razumevanja za otroke , kaj pa vi Zore ???
ODGOVORI
4 2
Pikaponca
15. 08. 2025 11.45
+1
Komunisti in levaki, ko zapuščajo ta svet kličejo tega, ki ga ni in ga ne priznajo na pomoč ))) Težko je umiranje saj Bog odpušča grehe neumnosti pa ne..
ODGOVORI
5 4
Pikaponca
15. 08. 2025 11.53
+2
Najbolj pokvarjena oseba iz Velenjakovca rdeči likvidator ( Dušan ), je imel cele noči razsvetljeno hišo, tulil kot bi ga iz kože in umrl sam, v deliriju, strahu pred sabo, svojimi zločini in BOGOM..
ODGOVORI
3 1
SDS_je_poden
15. 08. 2025 12.05
-3
Pikapoka a si pozabila vzeti tablete?
ODGOVORI
0 3
Slovenska pomlad
15. 08. 2025 11.36
-2
Vnebovzetje iz leta 1950!???
ODGOVORI
0 2
yolli
15. 08. 2025 11.35
+1
Zanimivo je da se veliko ljudi ki živijo popolnoma mimo vere....ko pride konc obračajo na Boga....ne bom pozabil....HOGANA pa Oziya...
ODGOVORI
4 3
SDS_je_poden
15. 08. 2025 12.05
-1
Ne lapat nekaj na pamet. Ti si zdraven pri vseh teh smrtih? Dej, pelji s tvojimi blesarijami...
ODGOVORI
0 1
Mr Nobady
15. 08. 2025 11.21
-2
Verniki..niste vredni
ODGOVORI
3 5
St. Gallen
15. 08. 2025 11.30
-1
Ocitno ti je tezko ziveti z vero.Mogoce pa bo Vera Wang sesila porocno oblekico ....
ODGOVORI
3 4
St. Gallen
15. 08. 2025 11.17
-1
Hrvati kot rudi Poljaki vas sisajo tudi na tem podrocju. So bolj verni
ODGOVORI
3 4
Samo Realen
15. 08. 2025 11.48
-1
S tem se ni za hvalit. Verjames/te v pravljice za otroke.
ODGOVORI
1 2
SDS_je_poden
15. 08. 2025 12.06
-1
Merilo zarukanosti je ravno stopnja vernih ljudi. Več kot je vernih, bolj zagovedena je država.
ODGOVORI
0 1
but_the_ppl_are_retarded
15. 08. 2025 11.15
+2
Kaj je MarijOno vnebovzetje? Že za Marijino ne vem čisto točno...
ODGOVORI
5 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089