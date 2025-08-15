Spomin na Marijino smrt in vnebovzetje, Zore o dostojanstvu človeškega telesa

Na praznik Marijinega vnebovzetja ali veliki šmaren, ki je eden največjih krščanskih praznikov, se v Marijinih svetiščih zbirajo verniki in se spominjajo Marijine smrti in vnebovzetja. Osrednjo mašo pred baziliko Marije Pomagaj na Brezjah je daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. V pridigi je izpostavil dostojanstvo človeškega telesa ter se ob tem ponovno zavzel za dostojen pokop žrtev povojnih pobojev.

Marijino vnebovzetje sodi med najstarejše Marijine praznike, saj njegove prve omembe segajo v obdobje pred 4. stoletjem. Vendar je papež Pij XII. versko resnico o njenem vnebovzetju slovesno razglasil šele leta 1950. Katoliška in pravoslavna cerkev praznik obeležujeta na isti dan, navaja Katoliška cerkev v Sloveniji na svoji spletni strani. Marijino vnebovzetje po njihovih besedah pomeni poklon ženi, saj je Bog Marijo, ženo in mater, poveličal v nebesih. Hkrati je to praznik upanja. Marija, ki je bila človek, je namreč po mnenju kristjanov dosegla polnost življenja, ki ga vidijo v večnosti.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik











Maša na Brezjah icon-picture-layer-2 1 / 7

Na osrednji maši na Brezjah je vernike nagovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je navedel, da bi lahko zgodovinski razlog za razglasitev dogme o Marijinem vnebovzetju lahko našli v grobem materializmu, ki se je v 20. stoletju močno širil in pri mnogih povzročil dvom v vstajenje telesa. Nekateri avtorji opozarjajo tudi na kratek čas med koncem druge svetovne vojne in razglasitvijo dogme.

"Med boji in izgoni je umrlo ogromno ljudi. Njihova trupla večkrat niso bila deležna nobenega spoštovanja. Zdelo se je, da človeško telo nima več nobene vrednosti. Podobe in izkušnje so se vtisnile v srca in duše mnogih pripadnikov vojne generacije," je pojasnil Zore. Dogma o Marijinem vnebovzetju pa govori, da ni tako. "Pred Bogom ima vsako človeško telo svoje dostojanstvo. To je pokazal na Mariji. Zato imajo tudi mrtvi v svetovni vojni to dostojanstvo, četudi ga nihče ni opazil," je dejal nadškof ter dodal, da ima človekovo telo neodtujljivo dostojanstvo, tudi ko je mrtvo.

Stanislav Zore FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Zato nas pretrese, ko žal še vedno slišimo govoriti o kosteh, o premetavanju kosti, ko gre za prizadevanje za spoštljiv in dostojen pokop tistih, ki čakajo na pokop v kostnici v Škofji Loki in še mnogo več drugih, ki še vedno čakajo, da bodo smeli pustiti za seboj kraška brezna in rudniške jaške ter jim bomo dali grob v posvečeni zemlji," je dejal. Poudaril je, da dostojen pokop pomeni, da "jim vrnemo in priznamo tisto dostojanstvo, poštenje in ljubezen do domovine, ki so jim bili zanikani zaradi opravičevanja zločina, ki se je nad njimi zgodil". Zore je v pridigi spregovoril tudi o evtanaziji, o kateri je dejal, da se je "parlament oziroma del tega zakonodajnega telesa odpovedal varovanju življenja in skrbi za najbolj ogrožene ljudi med nami". Kot je dejal Zore, so odločitve drugih njihova odgovornost, dolžnost kristjanov pa je, da povedo, kakšni so njihovi pogledi. "Mi bomo ostali zagovorniki in varuhi človekovega življenja od njegovega spočetja do njegove naravne smrti," je poudaril.

Verniki pri maši na Brezjah FOTO: Luka Kotnik icon-expand