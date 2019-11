Spomin na poletje imejte na razglednicah, ne laseh

Včasih samo klikstran.

Izsušeni, posvetljeni in poškodovani lasje z uničenimi konicami potrebujejo nego, ki jim bo vrnila vlago, jih obnovila, okrepila ter jim omogočila, da se jim vrne sijaj. Zelo verjetno pa bo dobrodošlo tudi srečanje s frizerskimi škarjami, ki bodo odstranile odmrle, razcepljene in utrujene konice las. Lomljenje las je lahko tudi posledica nepravilne lasne nege in neprofesionalne frizerske storitve pri barvanju ali beljenju las.

Vlažilni in hranilni šamponiobnovijo vsak pramen in povrnejo lasem bolj zdrav videz. Obogatijo suha lasna vlakna, jim povrnejo sijaj, mehkobo in obvladljivost. Lasje postanejo bolj elastični in dinamični.