'Spomin na umrle v osamosvojitveni vojni tudi priložnost za razmislek, kaj lahko vsak stori za domovino'

Kot so zapisali na obrambnem ministrstvu, je Matej Tonin na današnji slovesnosti poudaril, da je bilo obdobje slovenske osamosvojitve za družine, ki so v vojni za Slovenijo izgubile svoje najdražje, obdobje največje izgube in najtežje osebne preizkušnje. Po njegovih besedah so taki trenutki obenem "priložnost za razmislek o tem, kaj lahko danes vsak od nas stori za domovino".

Med izzivi je omenil popravo dolga, ki ga ima država do padlih in ranjenih v vojni za samostojno Slovenijo. Poudaril je, da bo storil vse, kar je njegovi moči, da se do 30. obletnice vojne za samostojno Slovenijo ustrezno oddolžimo vsem tistim, ki so v osamosvojitveni vojni izgubili svoje najdražje ali bili ranjeni.