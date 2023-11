Spomini na leto 2000 še vedno živi: 'Tribune so bile polne Slovencev'

V nizkem startu za nakup vstopnic za evropsko prvenstvo v Nemčiji je tudi že naš snemalec Mark Deu, ki se evforije leta 2000, ko so Slovenci doslej edinkrat nastopili na tekmovanju stare celine, še vedno spomni, kot bi bilo včeraj. "Tribune so bile polne Slovencev, ki glasilk za glasno navijanje niso 'šparali'," se spominja o tekmi proti Španiji. V nizozemsko prestolnico je takrat prišlo na tisoče slovenskih navijačev, ki so se spraševali, ali je v domovini sploh še kdo ostal. Njihovo, lahko bi rekli, kar romanje še danes velja za največjo športno navijaško migracijo na tuje v zgodovini naše države.