Spomini na kraški požar še vedno živi

Še vedno je živ spomin na dogajanje na Krasu, kjer je uničujoč požar divjal pred nekaj tedni. Vožnja po tamkajšnji pokrajini te še vedno ne pusti ravnodušnega, pa čeprav so zadnji dim uspešno pogasili že pred več kot 14 dnevi. Črna zemlja, požgana trava in zoglenela drevesa. Od narave je na mestih pogorišča ostal le še spomin, kako zeleno in košato je nekoč bilo. Končnih ocen, koliko gozda so ognjeni zublji vzeli, Zavod za gozdove še nima, težavo povzroča predhodna suša. Za lažjo primerjavo: zgorela je površina gozda, ki je enaka skoraj 3.000 nogometnim igriščem. Kako se lotiti obnove narave in ali bodo poškodovana tla sploh sprejela semena in sadike ter kakšne sorte bodo v težkih okoliščinah sploh preživele?