Spomini slovenske osamosvojitve bodo živeli na spletu

Po odločitvi kulturnega ministrstva, da ukine muzej slovenske osamosvojitve, v Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve spomine na dogodke izpred 32 let premikajo na splet. Zaživela je spletna stran Osamosvojitev.si, na kateri je že objavljenih 56 intervjujev pomembnejših ljudi iz časa razpada Jugoslavije. Dokumente, slike in ostala gradiva pa bodo lahko na portal dodajali tudi državljani, pravijo. Portal so danes promovirali Lojze Peterle, Janez Janša, Jelko Kacin in Igor Bavčar, ki pravijo, da je rdeča nit spletne strani – enotnost.