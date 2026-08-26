Spomladi predvidoma nadaljevanje gradnje blejske obvoznice

Prva faza težko pričakovane blejske južne obvoznice, izgradnja vstopnega križišča na Betinu, se je zaključila leta 2024, zdaj pa se obeta začetek druge faze. Kot je na današnji novinarski konferenci na Bledu dejal državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damijan Jaklin, bodo do 15. septembra na radovljiško upravno enoto vložili projektno dokumentacijo in vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za fazo 2.1.

Na ministrstvu upajo, da bodo gradbeno dovoljenje pridobili v roku šestih mesecev, v vmesnem času pa bodo sledile aktivnosti za izbor izvajalca del. Dela bi se po Jaklinovih besedah tako lahko začela spomladi leta 2027.

Prvi del druge faze zajema povezavo med že dokončanim krožiščem na Betinu do Ribenske ceste. Na podlagi uskladitev z lokalno skupnostjo bo pot potekala pod zemljo. Kot je pojasnil direktor podjetja PNZ svetovanje in projektiranje iz Ljubljane, ki za direkcijo za infrastrukturo pripravlja projektno dokumentacijo, Andrej Jan, gre v smislu vožnje za predor, v smislu gradnje pa za odprt vkop, ki bo potem zabetoniran in nazaj pokrit.

"Gre za 500 metrov betonskih konstrukcij, ki se morajo zaradi dogovora z enim od lastnikov zemljišča v bližini graditi po posebni metodi top-down in to terja svoj čas," je dejal Jan in izpostavil, da do začetka gradnje predora Straža to predstavlja najbolj zahteven objekt na trasi južne obvoznice.