Spomladi predvidoma nadaljevanje gradnje blejske obvoznice

Prva faza težko pričakovane blejske južne obvoznice, izgradnja vstopnega križišča na Betinu, se je zaključila leta 2024, zdaj pa se obeta začetek druge faze. Kot je na današnji novinarski konferenci na Bledu dejal državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damijan Jaklin, bodo do 15. septembra na radovljiško upravno enoto vložili projektno dokumentacijo in vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za fazo 2.1.
Na ministrstvu upajo, da bodo gradbeno dovoljenje pridobili v roku šestih mesecev, v vmesnem času pa bodo sledile aktivnosti za izbor izvajalca del. Dela bi se po Jaklinovih besedah tako lahko začela spomladi leta 2027.
Prvi del druge faze zajema povezavo med že dokončanim krožiščem na Betinu do Ribenske ceste. Na podlagi uskladitev z lokalno skupnostjo bo pot potekala pod zemljo. Kot je pojasnil direktor podjetja PNZ svetovanje in projektiranje iz Ljubljane, ki za direkcijo za infrastrukturo pripravlja projektno dokumentacijo, Andrej Jan, gre v smislu vožnje za predor, v smislu gradnje pa za odprt vkop, ki bo potem zabetoniran in nazaj pokrit.
"Gre za 500 metrov betonskih konstrukcij, ki se morajo zaradi dogovora z enim od lastnikov zemljišča v bližini graditi po posebni metodi top-down in to terja svoj čas," je dejal Jan in izpostavil, da do začetka gradnje predora Straža to predstavlja najbolj zahteven objekt na trasi južne obvoznice.
Zamik zaradi pravnih vprašanj
Sprva se je sicer pričakovalo, da bodo dela na prvem delu druge faze stekla takoj po zaključku prve faze, a se je zavleklo zaradi pravnih vprašanj z enim od lastnikov. Posledično je bilo treba zadevo na novo sprojektirati in izvesti novo javno naročilo. Dokumentacija je bila po Janovih besedah julija letos izdelana na nivoju pridobitve gradbenega dovoljenja, poleti so potekale tudi intenzivne priprave za pridobitev vseh mnenj. Nekaj jih sicer še manjka, pričakujejo jih v naslednjih dneh.
Če se bo sočasno z gradbenim dovoljenjem dobilo tudi izvajalca gradbenih del, bi se po Janovih pričakovanjih marca prihodnje leto lahko intenzivno začelo graditi fazo 2.1. Gradnja bi nato predvidoma potekala dve gradbeni sezoni.
Ko bo ta zaključena, se bo lahko začelo graditi drugi del druge faze, ki bi zajemal traso do predora Straža. Slednji predstavlja tretjo fazo. Četrta faza nato predvideva izgradnjo trase od konca predora do navezave na obstoječo regionalno cesto proti Bohinju in vključuje tudi izgradnjo viadukta. Jan je ob tem poudaril, da dela morajo potekati po etapah. "Posamezne etape se ne morejo graditi vzporedno, ker je gradbiščni promet prevelik in bi Bled še dodatno obremenjevali," je povedal.
Župan opozoril na zastoje
Župan Občine Bled Anton Mežan je izrazil pozitivno presenečenje nad koraki, ki so se pri projektu izgradnje južne obvoznice zgodili v zadnjih dveh mesecih. Ob tem je opozoril na zastoje, s katerimi se morajo predvsem v poletnih mesecih dnevno soočati lokalni prebivalci. Nesprejemljivo se mu zdi, da se mladi izseljujejo, ker ne vidijo prihodnosti na Bledu, podjetniki pa poslovne obrate odpirajo drugje.
Veseli ga tudi dogovor o tedenskih koordinacijah, na katerih bodo iskali rešitve za še odprta vprašanja. Tem tedenskim srečanjem bodo sledila tudi mesečna poročila o napredku pri projektu izgradnje južne obvoznice.
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