Spomladi upor proti zavarovalnicam, zdaj bi premijo zvišal tudi ZZZS

Se še spomnite javnega ogorčenja, ko so tri zavarovalnice spomladi napovedale dvig premij dopolnilnega zavarovanja za 10 evrov? Vlada je takrat odreagirala odločno, premijo je omejila, dopolnilno zavarovanje pri zasebnih zavarovalnicah, ki je bilo prostovoljno, pa ukinila in kot obveznega prenesla v javni Zavod za zdravstveno zavarovanje. Toda manj kot pol leta kasneje, še preden je do prenosa dejansko prišlo, tudi iz javne zavarovalnice sporočajo, da bi morala biti premija vsaj 10 evrov višja.

Zavarovalnica Generali je letos spomladi kot prva od zasebnih zdravstvenih zavarovalnic napovedala skokovito podražitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Namesto 35 evrov bi plačevali 10 evrov več. Razburjenje veliko, odločen je bil predsednik vlade Robert Golob. "Nobenih podražitev več," je dejal aprila letos. Vlada je takrat zavarovalnicam zvezala roke, dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa preoblikovala v obvezni prispevek. A danes, pol leta pozneje, slišimo spet o zvišanju za vsaj 10 evrov, le da tokrat o tem govori Zavod za zdravstveno zavarovanje, ki bo s 1. januarjem pobiral obvezni prispevek. PREBERI ŠE ZZZS svari pred 140-milijonsko luknjo Razlog? "Medicinska inflacija, ki jo generira dvigovanje plač, boljše vrednotenje, širitve programov, nove metode zdravljenja," pove direktorica ZZZS Tatjana Mlakar. Iz naslova novega obveznega prispevka bo zato v letu 2024, napoveduje direktorica Mlakarjeva, 136 milijonov evrov primanjkljaja. A če računa, da bodo ta denar dobili iz proračuna, pa bo leto 2025 večji izziv. "Ali bomo morali plačati več zavarovanci ali bo plačal kdo drug, o tem se bo pač odločala zdravstvena politika," dodaja. icon-expand ZZZS FOTO: Bobo Ljudje bi povišanje lažje razumeli, če bi za več denarja dobili tudi več storitev, je prepričana nekdanja zdravstvena ministrica Milojka Kolar Celarc. "Če bi se uredile čakalne vrste, če bi ljudje res imeli dostop takrat do zdravnika, ko ga potrebujejo, in te zadeve, bi verjetno tudi lažje prenesli kakršen koli dvig." Dejstvo pa je, da tudi če bomo morali plačati več denarja oziroma vsaj 10 evrov več, kot omenjajo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, to ne bo pomenilo, da bomo imeli več pravic. Denar bi šel zgolj za pokrivanje medicinske inflacije. Bo pa, pravi Kolar Celarčeva, potrebno najti nove vire financiranja zdravstva, ki jih je iskala že sama kot ministrica. "Trošarine od tobaka ali alkohola, žal se tukaj z ministrstvom za finance tudi po enoletnih usklajevanjih nekako nismo mogli uskladiti, nekatere države imajo celo del nepremičninskega davka, del dobička farmacevtskih firm in tako naprej," dodaja nekdanja ministrica. Da je naklonjena prelitju novega obveznega zavarovanja v prispevno stopnjo in nato njenemu zvišanju, pa je še kot kandidatka za zdravstveno ministrico povedala Valentina Prevolnik Rupel.