Sponzorirana potovanja evroposlancev: pod lupo tudi Bogovič in Novakova

Ugledni bruseljski časnik se je lotil analize potencialno sumljivih delno sponzoriranih potovanj evropskih poslancev, med katerimi sta se znašla tudi Ljudmila Novak in Franc Bogovič. Novakova ni prijavila potovanja, ki ga je plačal proizraelski lobi, češ da plačane poti niso bile povezane z njenim parlamentarnim delom, Bogovič, ki ga je v Bakuju gostil tamkajšnji režim, pa pravi, da je bila pot transparentna in strokovna. Sponzorirana potovanja so zakonsko sicer dovoljena, politično pa so zelo problematična, opozarjajo poznavalci. Gostitelji bi namreč v zameno lahko pričakovali politične protiusluge. Bogovič naj bi na primer že spremenil retoriko glede Azerbajdžana.

Evropski poslanci so dolžni prijaviti svoja potovanja in udeležbo na dogodkih, ki jih pripravljajo tretje strani, če jim organizator povrne ali plača stroške poti, bivanja in dnevnice. Zaradi korupcijskega škandala Katargate so evropski poslanci zdaj še bolj pod drobnogledom – med tistimi, ki so takšna potovanja "pozabili" prijaviti, sta na primer belgijska poslanca Marc Tarabella in Marie Arena, ki ju je dve noči gostil Katar, pa tudi predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola, ki je dve noči preživela v Izraelu.

Bruseljski Le Soir je zbral izjave vseh 705 poslancev, ki so jih objavili pod svojimi profili na uradni spletni strani Evropskega parlamenta, vključno z vsemi podrobnosti, ki se pojavljajo v teh dokumentih – destinacijo, organizacijo, ki jih je povabila, datumom potovanja, rokom za prijavo, številom ponujenih hotelskih nočitev, zajetim prevoznim sredstvom, razlogom potovanja itd. V mandatu, ki se je začel leta 2019 in ga je dobri dve leti hromila epidemija koronavirusa, je bilo po podatkih nemškega ZDF najmanj 226 potovanj, ki so jih plačale tretje strani. Večji del teh poti ni problematičen, kar 55 pa je takšnih, ki bi jih morali podrobneje pregledati, menijo pri časniku. Razlog: financirale so jih vprašljive tretje države ali njihova državna podjetja – od Azerbajdžana do Bahrajna, Katarja, Sirije in Rusije.

icon-expand Škandal Katargate je močno pretresel Evropski parlament, v priporu je končala tudi nekdanja podpredsednica parlamenta Eva Kaili. FOTO: Shutterstock

Bogovič in Novakova pod drobnogledom V analizi sumljivih (delno) sponzoriranih potovanj evropskih poslancev sta omenjena tudi slovenska evroposlanca Ljudmila Novak, ki ni prijavila potovanja, ki ga je plačal proizraelski lobi, in Franc Bogovič, ki ga je v Bakuju gostil tamkajšnji režim, je prvo poročalo Delo. O razširjeni, a kočljivi praksi, ko tretje države, podjetja in organizacije izvoljenim predstavnikom Evropejcev plačujejo potovanja, je časnik poročal že januarja. Po uradnih razkritjih sta bila v preteklosti od osmih evropskih poslancev iz Slovenije na (delno) plačanih poteh le dva: Bogovič in Romana Tomc (oba EPP). Bogovič je decembra lani objavil – rok za oddajo izjave je zamudil – da je bil med 21. in 24. septembrom v Azerbajdžanu v okviru obiska parlamentarne skupine za podeželske regije in pametne vasi (Rumra). Kot je navedel, mu je tri nočitve v hotelu v Bakuju plačalo tamkajšnje zunanje ministrstvo. V Azerbajdžanu so obiskali eno od tamkajšnjih pametnih vasi, v programu so imeli ogled Bakuja, obisk muzeja preprog in kulturni program z možnostjo obiska vinske kleti. Kot je znano, je Azerbajdžan med državami, ki so redno pod kritiko evropskega parlamenta, predvsem v zvezi s kršitvami človekovih pravic in vojno v Gorskem Karabahu.

icon-expand Franc Bogovič z delegacijo v Azerbajdžanu: zapis in fotografije je objavil na svojem blogu. FOTO: bogovic.eu

Da je bilo potovanje Bogoviča in nemškega poslanca Engina Erogluja v Azerbajdžan sporno, je menil evropski poslanec iz vrst nemških Zelenih Niklas Nienaß, ki je protestno izstopil iz članstva in vodstva parlamentarne skupine za podeželska, planinska, oddaljena območja (Rumra). Kot je pojasnil, je bilo njegovo zaupanje zlorabljeno na način, ki onemogoča njegovo nadaljnje delo v tej skupini. Bogoviču in Erogluju je očital, da sta obiskala regijo Zangilan, ki jo je azerbajdžanski režim nasilno osvojil. Potovanje pa, da je režim tudi pripravil in delno plačal. "Azerbajdžanska diktatura napada Armenijo, podpira Rusijo in zapira kritike. S takšnimi vabili in navidezno velikodušnostjo si želi kupiti podporo iz tujine," je prepričan Nienaß. Četudi je bil član vodstva skupine, s potjo Bogoviča in Erogluja sploh ni bil seznanjen. "Ustvarjala sta občutek, kot da delujeta v interesu celotne skupine Rumra, s tem pa sta legitimirala ravnanje režima," je prepričan. Dodal je še, da imajo evropski poslanci dovolj virov, da si svoje delo neodvisno financirajo. Po poročanju švedske preiskovalne strani Blankspot letni proračun za potovanja posameznega poslanca EU zunaj običajnih potovanj znaša 4716 evrov. Poleg tega za osebna potovanja obstaja poseben mesečni proračun v višini 26.735 evrov, denar lahko poslanec porabi po lastni presoji. S tem denarjem lahko zaposli dodatno osebje ali ga porabi za druge stroške, na primer za spremljevalno ekipo. Potovanja izven dodeljenega proračuna, ki jih poslanec ne plača sam, zahtevajo, da jih zaradi transparentnosti prijavi v roku enega mesecu po potovanju. Kodeks ravnanja poslancev med drugim pravi tudi, da je prepovedano prejeti večerjo, izlet ali drugo darilo v vrednosti nad 150 evrov. V nekaterih okoliščinah, na primer med potovanjem, ga je mogoče sprejeti, vendar ga je treba prijaviti. "Niti Bogovič niti Eroglu nista prijavila, da sta prejela darili v vrednosti nad 150 evrov. To pomeni, da sta sama plačala ali prejela darila brez upoštevanja predpisov EU," so zapisali pri Blankspotu in opomnili, da je Azerbajdžan znan po tem, da je izjemno radodaren pri pokrivanju potovanj tujih političnih delegacij. 'Po plačanem potovanju v Azerbajdžan je več poslancev EU nehalo kritizirati režim' Preiskava Blankspota je pokazala, da azerbajdžanski lobi uporablja pametne vasi, da bi omilil kritike na svoj račun. Izpostavili so, da sta tako Eroglu kot Bogovič, ki sta glasovala za resolucijo o uničevanju kulturne dediščine v Gorskem Karabahu, po obisku nenadoma spremenila diskurz, omehčala svoja stališča glede Azerbajdžana in zmanjšala kritike režima v Bakuju. Delegacija je v Azerbajdžan odpotovala konec septembra lani. O tem je poročalo več azerbajdžanskih medijev, poslanci EU pa so imeli posamične intervjuje. "V 30-minutnem televizijskem intervjuju v angleščini sta o državi govorila pozitivno. Eroglu, ki je bil prej kritičen do Azerbajdžana, je dejal, da bi morala EU razvijati sodelovanje na področju energetike in krepiti prijateljstvo z Azerbajdžanom. Vprašanje je, kaj se je zgodilo na potovanju, da so se obsodbe Azerbajdžana preusmerile v smer spodbujanja prijateljskih odnosov z diktaturo. /.../ Po vrnitvi s potovanja je Franc Bogovič na svojem blogu zapisal dolgo in pozitivno objavo o pametnih vaseh," so še zapisali. Opomnili so tudi, da je Bogovič, ki je bil v Evropski parlament izvoljen leta 2014, leta 2017 prav tako pozabil napisati eno takšno izjavo.

icon-expand Novinarji Blankspota opozarjajo, da sta evropska poslanca po obisku Azerbajdžana spremenila retoriko in omilila kritike režima. FOTO: Blankspot

Takšna sponzorirana potovanja so zakonsko sicer dovoljena, politično pa so zelo problematična, je za ZDF poudarila pravnica Sophie Schönberger z univerze v Düsseldorfu. Strinjal se je tudi Michiel van Hulten, direktor evropskega urada Transparency International: "Obstaja tveganje, da poslanci dolgujejo svojim gostiteljem in da ta dolg vračajo s političnimi uslugami." Bogovič: Obisk Azerbajdžana ni bil politično motiviran Iz Bogovičeve pisarne so po poročanju Siola sporočili, da je bila misija medparlamentarne skupine Rumra & Smart villages v Azerbajdžan izpeljana v polni transparentnosti. Obisk je bil politično nemotiviran (to je bil tudi izrecni predpogoj celotne misije), šlo je zgolj za strokoven informativni ogled Aghali Smart Village, pametne vasi, ki je bila zgrajena v zgolj devetih mesecih. Že pred potjo je bil z azerbajdžanskim veleposlaništvom v Belgiji sklenjen izrecni dogovor, da se na poti ne omenja ali kakor koli dotika konflikta z Armenijo. "Poslanec Bogovič je v celoti sam plačal svoje polete in pot do Azerbajdžana. Od tam je potoval skupaj s celotno delegacijo v okviru vnaprej organizirane poti. Gostitelji so pokrili stroške prenočitev in transferje med lokacijami obiska, kar je, upoštevajoč parlamentarna pravila, dovoljeno. Poslanec Bogovič ni prejel nobenih izplačil dnevnic ali nadomestil za ta obisk, niti s strani Evropskega parlamenta, ker to ni bila uradna misija odbora ali delegacije EP, še manj pa s strani gostiteljev, enako ni prejel kakršnih koli daril ali podobno. Odkrite niso bile nobene nepravilnosti glede misije, na kar nenazadnje izrecno opozarja tudi sam Nienaß v svoji odstopni izjavi. V tej luči je njegov odstop presenečenje, a gre za njegovo povsem osebno odločitev, ki jo seveda v celoti spoštujemo," so še pojasnili. Odgovore glede stroškov, povezanih s potovanjem, so pri Bogoviču iskali tudi novinarji Blankspota. Na vprašanje, zakaj še ni objavil izjave v skladu s kodeksom ravnanja EU, so iz njegove pisarne odgovorili, da bodo to storili v najkrajšem možnem času. Nekaj minut pozneje je bila izjava res objavljena, prejeli pa so jo tudi pri Blankspotu.

icon-expand Moji obiski niso bili povezani z mojimi poročili v evropskem parlamentu, niti z dokumenti, ki jih je ta sprejemal, pravi Novakova. FOTO: 24ur.com