Spopad med policijo in parlamentarno komisijo, politiki panični zaradi vohunjenja

Kako razumeti vso to dramo, nastalo zaradi fotografij, ki jih z navadnim telefonom lahko naredi kdorkoli? Lahko je recimo nekdo od sosedov obrambnega ministra na Hrvaškem slikal njegov avto. Ali kdorkoli od gostov v lokalu slikal kmetijsko ministrico, ko je bila z družbo na kavi. Znane Slovence ljudje vsak dan fotografirajo, kjerkoli jih opazijo in prepoznajo. Kar naenkrat pa takšna panika zaradi "paparaco" fotografij. In nekdo se spomni, da bi lahko šlo za vohunjenje. Potem še infrastrukturna ministrica pristavi, da so pa tudi njenega sina policisti ponoči ustavili v njenem vozilu in da je šlo za zelo nenavadno policijsko kontrolo. In drama je popolna. Policija vohuni za nami, sklenejo politiki. Gremo hitro v nadzor, da vidimo, komu prisluškujejo. Če so med preiskovanci tudi naši strankarski kolegi, poslanci, morda ministri. In naredijo škandal.

Prva polovica je bila šokirana nad tem, kaj se gre politika, da na podlagi nekih "govoric" ali celo izmišljenih zgodb na policiji preverja in poizveduje, koga imajo trenutno v delu, komu prisluškujejo, komu sledijo in podobno. Po mnenju poznavalcev to počnejo predvsem zato, da preverijo, ali morda obravnavajo tudi koga od politikov, strankarskih kolegov. Kar pa se zdi stroki nezaslišano. Če je to res, je to popolna zloraba policije za politične namene, opozarjajo.

Ali res lahko politika brez pravih argumentov preverja, koga preiskuje policija in komu prisluškujejo?

Človek bi pričakoval, da se parlamentarni nadzor in s tem tako hud ukrep, kot je brskanje po sodnih odredbah za prikrite preiskovalne ukrepe, lahko zgodi samo ob resnih sumih, da nastajajo nepravilnosti, zlorabe, se krši zakone ali pravice tistih, ki jih policija preiskuje. Ne pa na podlagi govoric in fotografij, ki so se pojavile v medijih in jih je lahko posnel kdorkoli od državljanov. Zakaj se takšne fotografije povezuje z vohunjenjem policije? In še huje – kje so argumenti, da je vse skupaj povezano s prisluhi politikom? Zakaj že? Zato ker je nekdo slikal ministrico na kavi, v javnem lokalu? To naj bi bil dokaz, da policija vohuni? Ali da zoper politike uporablja prikrite preiskovalne ukrepe? Ker če govorice zadostujejo za parlamentarni nadzor, se lahko vsak teden zgodi, da politika brska po zaupnih policijskih spisih in sodnih odredbah. In se člani Knovsa seznanijo, komu vse policija prisluškuje. Tako lahko vedno znova preverjajo, ali so morda med osumljenci kaznivih dejanj tudi politiki ali njihovi znanci, prijatelji, sorodniki? Potem ni čudno, če kdo zapiše, da gre za zlorabo policije za potrebe politike.

Policija brez sodelovanja tožilcev in sodnikov ne more nikogar nadzirati

Če bi bili odrejeni prikriti preiskovalni ukrepi za koga od politikov, bi to pomenilo, da obstaja sum, da je vpleten v kazniva dejanja. Ko ima nekdo status osumljenca in se zoper njega lahko odredijo prikriti ukrepi, se v zgodbo seveda vključijo še tožilci in sodišče. Policija o ničemer ne odloča sama, potrebuje vrsto dokazov, da tožilca prepriča, da si nekdo zasluži obravnavo s prikritimi ukrepi, torej da je za uspešno preiskavo kaznivih dejanj treba uporabiti prisluhe, tajno opazovanje, sledenje in podobno. Šele ko tožilec presodi, da so za ta ukrep izpolnjeni vsi pogoji, zaprosi sodišče za odredbo. Torej ko tudi preiskovalni sodnik presodi, da so za preiskavo nujno potrebni prikriti preiskovalni ukrepi, jih odredi. Če presodi, da niso potrebni, jih zavrne.

Šele z odredbo sodišča operater lahko nekoga priključi na snemanje telefonskih pogovorov. Tako gre to v praksi. Če morda kdo misli, da se policija kar sama odloči, da bo recimo v soboto priklopila enega od politikov, da sliši, kam gre za vikend, če gre morda na morje, pa gre potem še kakšno zanimivo fotografijo posnet, živi v hudi zmoti. Ko človek posluša vse te izjave politikov, levih in desnih, res ne ve, kaj naj si misli. Ali sploh poznajo svoje pristojnosti? Poznajo zakonodajo? Ali poznajo postopke, ki veljajo za delo policistov in kriminalistov? Nenazadnje prav politiki sprejemajo zakonodajo na tem področju. Pa se včasih zdi, da nimajo pojma ... da za Zakon o kazenskem postopku še slišali niso.