Spopad okrog Titove ceste v Radencih bi lahko trajal več mesecev

V Radencih se konflikt med županom Romanom Leljakom in občani, predvsem stanovalci Titove ceste, zaostruje. Kot smo že poročali, občani nasprotujejo preimenovanju Titove ceste v Cesto osamosvojitve Slovenije. Občinski svet je spremembo podprl, stanovalci pa že zbirajo podpise za začetek referenduma. Župana medtem poziva vse javne uslužbence, predvsem učitelje in vzgojitelje, naj se v podpisovanje peticije "ne vpletajo". Pobudniki to dojemajo kot poskus pritiska na občane.

Pobudniki peticije, ki se zavzemajo za ohranitev imena Titove ceste, izpostavljajo, da v občini Radenci živijo tudi "tisti, ki se z županovanjem gospoda Leljaka ne strinjajo". Še več, kot so zapisali v pismu za javnost, se "sramujejo, da jim županuje človek, ki javno podpira ustaštvo in potvarja zgodovino". Županu Romanu Leljaku in občinskemu svetu očitajo, da sta zaobšla voljo več kot 500 podpisnikov peticije 501, ko je bil sprejet občinski sklep o preimenovanju Titove ceste v Cesto osamosvojitve Slovenije. Županu očitajo avtokratski način vodenja in celo "uporabo prikritih groženj, izsiljevanj in pritiskov na konkretne osebe in celo njihove družinske člane".

icon-expand Člani civilne inciative župana obtožujejo spodbujanja ideoloških delitev. FOTO: Miro Majcen

Župan Leljak nam je v pogovoru povedal, da obtožbe o pritiskih na občane ostro zavrača. "Vsak ima pravico podpisati peticijo,"je dejal, a hkrati pozval"vse javne uslužbence, vzgojitelje in učitelje, ki opravljajo častno oziroma javno funkcijo, da se kot vzgojitelji in učitelji ne vmešavajo v to zadevo".Kot pojasnjuje, se posamezniki lahko opredelijo, imajo tudi možnost glasovati, vendar naj tega ne počnejo javno."To je isto, kot da bi se o tem opredeljeval sodnik, tožilec ali podobno." V tem Leljak ne vidi elementov pritiska na občane.

Podporniki peticije medtem izpostavljajo njegov zapis na družbenih omrežjih, kjer Leljak napoveduje, da bo objavljen seznam imen 127 podpisnikov pobude za referendum o Titovi cesti takoj, ko bodo o njem obveščeni svetniki. "Razočaran bom, če se bodo med podpisniki našli učitelji, vzgojitelji, pedagogi in ostali, ki bi morali imeti jasno stališče do vseh totalitarnih režimov. Bomo videli. Celotno dogajanje bo javno, objavljeni bodo vsi seznami. Nikomur se ne bo nič prikrivalo," je v eni izmed objav na Facebookovem profilu zapisal Leljak. Predstavniki civilne iniciative trenutno občinsko oblast obtožujejo nepotrebne politizacije v kriznih časih. "Ko so mnogi izgubili delo, ko se socialna kriza poglablja in ko podjetja mukoma spet prehajajo na vsaj minimalno vzdržno poslovanje, je skrajno neprimerno, neracionalno in stroškovno neupravičeno kakršnokoli preimenovanje ulic." Kot pravijo, bo strošek preimenovanja ulice dosegel 10.000 evrov. Tam namreč poleg menjave tablic vključuje tudi druge stroške, kot so izdelava dokumentov, fotografij, sprememba naslova podjetij, ki poslujejo v ulici, itd.

icon-expand "Če bi referendum že bil, predvidevam, da bo na začetku drugega leta," pravi župan občine Radenci. FOTO: POP TV