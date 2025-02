Spor med avtoličarji in zavarovalnicami se zaostruje

Že mesece trajajoči spor med avtoličarji in zavarovalnicami zaradi višine urnih postavk se zaostruje. Ne samo, da zavarovalnice nočejo dvigniti postavk, dve zavarovalnici ne plačujeta niti nespornih deležev računov, s čimer nas skušajo finančno izčrpati, pravijo avtoličarji, združeni v Slovensko društvo avtostroke. Na zavarovalnici Sava na obtožbe ne odgovarjajo, na Generaliju pa pravijo, da račune plačujejo v roku in da so proti podpredsedniku društva avtostroke vložili celo kazensko ovadbo.