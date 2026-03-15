Spor z novogoriško občino: so direktorju Kenoga odobrili previsoko plačo?

Plača direktorja Kenoga s količnikom 2.6 je previsoka in v neskladju z uredbo, poudarja novogoriški župan, kar naj bi dokazovala tri mnenja ministrstva za gospodarstvo. V štiriletnem mandatu naj bi razlika do domnevno zahtevanega količnika 2 znesla kar 100 tisoč evrov. "Bomo uveljavljali vrnitev tega preveč izplačanega zneska najprej od nadzornega sveta, torej naj nadzorni svet direktorja pozove, naj ta preveč izplačani znesek vrne, sicer bomo pa primorani svoje pravice, pravice ustanovitelja, uveljavljati preko pristojnega sodišča," napoveduje župan novogoriške občine Samo Turel. Po javno dostopnih podatkih so direktorju Kenoga v letu 2022 izplačali 43.000 evrov neto prejemkov. Marjan Rupnik nam je v imenu nadzornega sveta Kenoga pisno pojasnil, da so pridobili pravno mnenje, ki potrjuje, da je bil mnogokratnik določen pravilno in skladno s predpisi.

Združitev Kenoga z Mestnimi storitvami

Kopja pa se trenutno še bolj lomijo zaradi izglasovane združitve Kenoga z Mestnimi storitvami, ki bdijo nad plakatiranjem, parkiranjem, mestno tržnico in novo parkirno hišo pod zdravstvenim domom. Mestni svetniki so septembra potrdili pripojitev, 12 svetnikov sedaj zahteva izredno sejo in razveljavitev pripojitve. "Gre za popolnoma različne dejavnosti, kar pomeni, da smo že takrat glasovali proti združitvi in pri tem mnenju tudi ostajamo, glede na to, da so se nam ti dvomi, ki smo jih takrat že imeli, samo še potrdili in poglobili," pojasnjuje mestna svetnica Demokratov Elena Zavadlav Ušaj. Izredna seja bo potekala v četrtek, dotlej pa direktor Kenoga formalnosti glede pripojitve ne želi izpeljati, predvsem ker ga skrbi, kdo bo kril izgubo nove parkirne hiše pod zdravstvenim domom. "Po podatkih, ki smo jih pridobili od same družbe Mestne storitve, naj bi ta izguba znašala 10.000 evrov," pravi župan Turel.

Kenog bdi nad ogrevanjem Novogoričanov. FOTO: POP TV