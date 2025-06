Zapiranje poslovalnic Petrola: dialog je stekel, rešitve do sredine tedna?

Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek in predsednik uprave Petrola Sašo Berger sta skupaj z županjo Občine Kostel Natašo Turk obiskala občine v povezavi s problematiko zapiranja Petrolovih bencinskih servisov. Kot je povedala Turkova, je dialog stekel, do sredine tedna pa pričakujejo rešitve, s katerimi bodo zadovoljne vse strani. Do srede bo Petrol še enkrat pretehtal, ali je smiselno v turističnem času zapirati črpalke, je povedal Jevšek. Kot je dodal, upa, da bodo prišli do rešitve, ki bodo ustrezne za vse. Dolgoročna rešitev je samo vzdržen regulatoren sistem, v katerem lahko poslovni subjekti ekonomično poslujejo, je prepričan Berger. Izplen obiska je torej nadaljevanje dialoga, je pojasnila trojica.