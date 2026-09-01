Spor med ženskama se je končal s poškodbami in policijskim pridržanjem

Kot so sporočili s PU Kranj, je po do zdaj zbranih podatkih med 44- in 48-letno žensko na območju Kranja najprej prišlo do prepira, nato pa še do fizičnega obračuna. Med pretepom naj bi 48-letna ženska z ostrim predmetom poškodovala 44-letnico.
Poškodovani ženski so na kraju pomoč nudili zdravstveni delavci. Policisti so območje zavarovali in opravili ogled kraja dejanja, 48-letni osumljenki pa odvzeli prostost ter odredili pridržanje.
Policisti in kriminalisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin dogodka. Zoper 48-letno osumljenko vodijo postopek zaradi suma kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper življenje in telo. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.
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