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Črna kronika

Spor med ženskama se je končal s poškodbami in policijskim pridržanjem

Kranj, 01. 09. 2026 12.49 pred 31 minutami 1 min branja 1

Avtor:
L.M.
Ženski spor (slika je simbolična)

Kranjski policisti so v ponedeljek popoldne posredovali zaradi spora med dvema ženskama, ki je na javnem kraju prerasel v pretep in uporabo ostrega predmeta. Ena od njiju je bila poškodovana, 48-letni osumljenki pa so policisti odvzeli prostost.

Kot so sporočili s PU Kranj, je po do zdaj zbranih podatkih med 44- in 48-letno žensko na območju Kranja najprej prišlo do prepira, nato pa še do fizičnega obračuna. Med pretepom naj bi 48-letna ženska z ostrim predmetom poškodovala 44-letnico.

Poškodovani ženski so na kraju pomoč nudili zdravstveni delavci. Policisti so območje zavarovali in opravili ogled kraja dejanja, 48-letni osumljenki pa odvzeli prostost ter odredili pridržanje.

Pridržanje (slika je simoblična)
Pridržanje (slika je simoblična)
FOTO: Shutterstock

Policisti in kriminalisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin dogodka. Zoper 48-letno osumljenko vodijo postopek zaradi suma kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper življenje in telo. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.

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KOMENTARJI1

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travc
01. 09. 2026 13.21
Naj se ženski sami zmenita.
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