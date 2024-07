Spor v stranki Nič od tega: 'Verjel sem v ljudi, ki so se izkazali kot zelo pokvarjeni'

Po ljudski stranki je počilo še v eni poraženki nedavnih evropskih volitev. Iz neparlamentarne Nič od tega je protestno izstopil njen idejni oče Rok Gros. Pri tem je nanizal hude očitke na račun nesojene evropske poslanke in nosilke liste Violete Tomič. "Bil sem naiven in sem verjel v ljudi, ki so se na koncu izkazali kot zelo pokvarjeni," pravi. Nobene drame ni, odgovarja nekdanja poslanka, gre za nedorasel čustveni izpad.